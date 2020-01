Parlamento, i «tribunali domestici» chiamati a decidere sui vitalizi

4' di lettura

In Parlamento si sta svolgendo un processo nel quale i giudici sono chiamati a rispondere a una questione di principio e insieme dal forte impatto politico: il taglio dei “vitalizi” dei 2.600 ex parlamentari eletti prima del 2012, misura-bandiera del Movimento 5 Stelle scosso in queste ore dalle dimissioni del suo capo politico Luigi Di Maio, è una misura legittima?

Una vicenda che ha sollevato una tempesta di ricorsi da parte di 1.900 tra deputati (1.270) e senatori (724) cessati dal loro incarico (o loro superstiti titolari di assegni di reversibilità) che dal 1° gennaio 2019 si sono visti ridurre la propria pensione mediamente del 42% (ma ci sono punte dell’85%) in base al ricalcolo su base contributiva.

In aula con l’autodichia

I tribunali chiamati a decidere sono due: uno per la Camera e uno per il Senato. La competenza è solo del Parlamento in base al principio dell’«autodichia», come ribadito la scorsa estate dalla Cassazione che era stata chiamata ad occuparsi del taglio su istanza del costituzionalista Paolo Armaroli, ex deputato di An tra il 1996 e il 2001: la Suprema Corte aveva confermato che l’unica istituzione che ha il potere di decidere su stipendi e pensioni del personale e dei parlamentari è la camera di appartenenza, unico ente titolato a occuparsi anche delle controversie promosse dagli ex eletti che chiedono il ripristino delle proprie pensioni.

I due tribunali

I due organi giurisdizionali interni che hanno ascoltato le ragioni dei legali degli ex parlamentari ricorrenti e quelle degli “avvocati” del Parlamento («rappresentata dal Segretario generale o da un suo delegato, con l’assistenza dell’Avvocatura» secondo il regolamento) sono alla Camera il Consiglio di giurisdizione e al Senato la Commissione contenziosa. I tre membri sono scelti tra parlamentari che siano magistrati, professori universitari in materie giuridiche o avvocati. Il Consiglio di giurisdizione è presieduto da un esponente dell’ex minoranza (all’inizio della legislatura), Alberto Losacco del Pd, mentre gli altri due giudici-parlamentari sono Stefania Ascari (M5S) e Silvia Covolo (Lega, nel frattempo passata all’opposizione). La Commissione contenziosa è guidata dal senatore di Forza Italia Giacomo Caliendo, magistrato ed ex sottosegretario alla Giustizia nell’ultimo governo Berlusconi.

I lavori dei due organismi non hanno avuto molta pubblicità tanto che Maurizio Turco e Irene Testa, rispettivamente segretario e tesoriere del Partito Radicale avevano chiesto di ammettere le telecamere alle udienze. Losacco aveva risposto facendo presente che «le udienze del Consiglio di giurisdizione sono sempre pubbliche» ma che «le telecamere non sono consentite anche nel rispetto della privacy dei ricorrenti così come di regola anche nei tribunali esterni».