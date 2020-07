Parlamento Ue: è allarme, tagli al bilancio 2021-2027 insostenibili Le forti riduzioni preventivate mettono a rischio gli investimenti di lungo termine in aree chiave come ricerca, giovani e settore digitale di Antonio Poillio Salimbeni

Con un tetto di impegni di 1074,4 miliardi (pagamenti per 1065,3 miliardi) per il bilancio Ue 2021-2027, la proposta sul tavolo dei Ventisette è del livello più basso mai raggiunto in due anni di discussioni, da quando la Commissione Juncker presentò il primo canovaccio del quadro finanziario pluriennale.

È la prima constatazione che emerge dall’analisi della squadra negoziale del parlamento di cui fanno parte sei deputati: Johan Van Overtveldt, Jan Olbrycht, Margarida Marques, José Manuel Fernades, Valérie Hayer, Rasmus Andresen. I quali, dopo aver spulciato nella “negobox” del presidente Ue Charles Michel (la nuova scatola negoziale preparata per il Consiglio europeo) arrivano a questa conclusione: c’è di che allarmarsi dei tagli che mettono a rischio gli investimenti di lungo termine in ricerca, giovani o settore digitale.

Non è certo un’accusa verso i nuovi strumenti finanziari per fronteggiare gli effetti economici della pandemia Covid-19: il parlamento difende pienamente, infatti, il programma Next Generation Eu con al centro il Recovery Fund, finanziato dalla più grande emissione obbligazionaria comune mai sperimentata nella storia europea.

Ma bilancio e azione immediata anticrisi, sebbene siano piani intrecciati, hanno due finalità solo in parte coincidenti basti pensare che il bilancio Ue è per sette anni, il programma antirecessione solo tre (per l’uso dei fondi).



Sei eurodeputati: rischi enormi dalla manovra

Scrivono i sei eurodeputati: “Tagli dopo tagli, alcuni programmi faro come Erasmus+ rischiano di subire un taglio immediato dal 2020 al 2021, dal 2023 il bilancio nel suo insieme potrebbe precipitare ben al di sotto dei livelli attuali, anche nella ricerca e sviluppo e in altri settori chiave. Ciò in totale contraddizione con gli impegni e le priorità Ue, in particolare per quanto riguarda le agende verde, digitale e strategie geopolitiche".