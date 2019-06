Parlamento Ue: ecco l’identikit dei candidati italiani

QUIZ INFODATA /su “che tipo di elettore sei”

In corsa per un posto al (pallido) sole di Strasburgo

Secondo i sondaggi più recenti, supereranno la soglia di sbarramento, ottenendo seggi, solo cinque partiti: Lega, Movimento 5 stelle, Partito democratico, Forza Italia e Fratelli d'Italia. Quali sono le caratteristiche dei loro candidati? Il primo elemento analizzato è stata l'età. La lista con l'età media più bassa è quella del Movimento 5 stelle, che pure raggiunge una soglia pienamente adulta: 43 anni. In ogni caso, ben una decina in meno rispetto al Partito democratico (53), Fratelli d'Italia e Forza Italia (entrambi 51). Nel mezzo troviamo la Lega, con un'età media di 48 anni.

ETÀ MEDIA Fonte: www.lavoce.info

Il secondo elemento analizzato è stato il titolo di studio dei candidati. Su questo le informazioni non sono state semplici da recuperare; tuttavia, il campione analizzato copre in media oltre il 90 per cento dei candidati.

La lista con il minor numero di laureati è quella della Lega (71 per cento di laureati tra i candidati), seguita da Fratelli d'Italia (74 per cento). All'altro lato della classifica, la lista con il maggior numero di persone laureate è del Movimento 5 stelle (oltre il 90 per cento). Il Partito democratico e Forza Italia sono molto vicine tra di loro, rispettivamente con l'82 e l'83 per cento dei laureati. La presenza femminile si aggira intorno al 52 per cento in ogni lista, tranne che in Fratelli d'Italia (45 per cento). Nelle liste figurano quindi più donne rispetto agli uomini.