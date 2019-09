Parlamento Ue: No ai brevetti su semi e animali da incroci naturali La Commissione europea deve tornare a fare pressione sull’Ufficio europeo dei brevetti per impedire la brevettabilità di animali, piante o semi modificati geneticamente con incroci e selezione naturali. Lo ha chiesto l’Europarlamento a larghissima maggioranza. di Laura Cavestri

2' di lettura

Non solo pomodori e broccoli. Frutta e verdura, ma anche piante e sementi, ottenuti da sistemi di incrocio tradizionali non devono essere brevettabili. L’Europarlamento ha approvato una risoluzione in cui nuovamente condanna – lo aveva fatto già 3 anni fa – la decisione dell’Epo (l’Ufficio brevetti europeo) di ammettere, tra i brevetti, ancher quelli che riguardano vegetali e sementi ottenuti da tecniche di selezione vegetale biologiche.

In pratica, il Parlamento Ue ha invitato la Commissione a fare tutto il possibile per convincere l’Ufficio europeo dei brevetti a non concedere licenze a prodotti ottenuti da processi essenzialmente biologici, sottolineando che nessuno dei 38 Stati firmatari della Convenzione sul brevetto europeo consente di brevettare i prodotti ottenuti con metodi tradizionali.

La questione

La risoluzione afferma che i prodotti – quali piante, sementi, caratteristiche autoctone e geni – ottenuti mediante procedimenti biologici dovrebbero essere esclusi dalla brevettabilità, perché la selezione vegetale è un processo innovativo, da sempre praticato dagli agricoltori. Non solo . «Un accesso libero alle informazioni e al materiale vegetale biologico – hanno spiegato gli europarlamentari – è essenziale per stimolare l’innovazione e la competitività nei settori dell’allevamento e dell’agricoltura, per sviluppare nuove varietà, migliorare la sicurezza alimentare e affrontare il cambiamento climatico».

Secondo Paolo De Castro, coordinatore S&D alla commissione Agricoltura dell’Eurocamera «la decisione dell’Ufficoo brevetti mette a repentaglio la capacità innovativa del settore della selezione vegetale di sviluppare nuove varietà e costituisce una minaccia per la produzione mondiale di generi alimentari e la sicurezza alimentare. Può tradursi in un rischio per la salute dei consumatori e in monopoli sul mercato alimentare».

Il contesto normativo

La querelle è annosa. La risoluzione 2019/2800 segue ad un’altra, già presa nel 2015 dall’Europarlamento, in risposta alla decisione del 25 marzo 2015 del Consiglio d’Appello dell’Ufficio europeo dei brevetti, che permette brevetti sui pomodori (G0002/12) e sui broccoli (G0002/13) ottenuti con tecniche di coltivazione convenzionale. Secondo l’Ufficio brevetti, anche se i procedimenti biologici per la produzione di piante come l’incrocio non possono essere brevettabili, le piante che ne derivano e i relativi prodotti – un frutto, un ortaggio o un seme – potrebbero ottenere una protezione a livello europeo.

Secondo l’Europarlamento, si tratta di un’interpretazione distorta della direttiva Ue 44/1998, in base alla quale i procedimenti biologici di produzione di vegetali o di animali non sono brevettabili. La direttiva stabilisce, poi, che un procedimento di produzione di vegetali o di animali è essenzialmente biologico quando totalmente ottebuto tramite incroci o selezione naturali.

A questo punto, l’Europarlamento chiede alla Commissione Ue di interpretare la direttiva e di circoscriverne al più presto l’ambito di applicazione.