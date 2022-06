Parlamento Ue al voto sull’alt ai motori diesel e benzina

Ascolta la versione audio dell'articolo

Domani il Parlamento europeo vota su messa al bando della vendita di veicoli con motori termici (proposta dalla Commissione Ue per il 2035), obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2 nelle tappe intermedie, possibilità di ammettere anche i motori termici alimentati con combustibili sintetici che sono in fase di sviluppo ed eventuali deroghe per costruttori di nicchia.

Come sempre su norme del genere, nei giorni scorsi si è intensificata anche in pubblico la pressione delle lobby contrapposte (quelle legate all’elettrico e quelle “fedeli” ai motori a combustione). Il passaggio parlamentare è importante, ma le decisioni definitive verranno dalla trattativa coi governi nazionali.

Ciò influirà sugli incentivi italiani, previsti fino al 2030 (Dl 17/2022, articolo 22) in modalità da fissare di volta in volta con Dpcm. Quello del 6 aprile vale fino a tutto il 2024 e concede bonus (pur ridotti) anche ai motori a benzina o a gasolio, se hanno emissioni di CO2 entro i 135 g/km. Se la Ue insistesse sull’elettrico, i prossimi Dpcm dovrebbero diventare più selettivi.