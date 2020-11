Parlare per immagini

Leggi anche Il viaggiatore capovolto

Falcinelli si pone partendo da una prospettiva precisa e con quella illumina tutto ciò che solitamente viene considerato secondario all'interno di quello che si definisce un discorso. Elementi considerati a tratti tecnici o semplicemente decorativi che, attraverso gli strumenti della storia, della filosofia, della geometria e della letteratura, l'autore – da vero umanista – riporta davanti ai nostri occhi mostrandoceli come se fosse la prima volta: restituendo così a un mondo che non ci è certamente del tutto ignoto nuove lenti interpretative capaci di superare antichi e polverosi cliché e stereotipi e anche non poche lacune.

Figure non porta a noi nuove scoperte, ma ci permette di liberare spazio davanti agli occhi, ripulendo lo sguardo del lettore infangato da troppi anni sonnolenti di retorica e vecchia accademia ormai incapace di of-frire un panorama chiaro, sintetico e pure divertente (Falcinelli è sia un grande lettore sia uno scrittore ironico e raffinato).

Utilizzare un bagaglio culturale non significa offrire ovvietà utilizzando come targa di riferimento o pezza d'appoggio che dir si voglia i grandi nomi del passato – con il risultato di banalizzarli e ridurli all'interno di operazioni di servilismo intellettuale – ma prendere a man bassa dalle loro intuizioni e calarle in un presente troppo spesso confuso con l'attualità. Figure racconta meglio di molti saggi definiti “colti” lo stato della nostra contemporaneità, come la difficoltà a riconoscere i nostri limiti e le nostre possibilità, e ci riesce perché non si accontenta di stare nella retorica di un nano sulle spalle di giganti, ma di rovistare tra i bauli dei giganti per trovare quello che è più utile a noi per vedere meglio e con più chiarezza.

Quello di Falcinelli è un libro fresco e diretto che ci accompagna in un'avventura lunga oltre cinquecento pagine (compresi gli indici sempre utili e da leggere golosamente per scovare nuove diverse direzioni da prendere) riportandoci poi a casa. Una casa che assume colori e spazi diversi da come l'avevamo lasciata. Facendoci togliere un vaso da una mensola o spostare da una parete troppo piccola un quadro troppo grande, il saggio ci offre la possibilità di guardare oltre le nostre certezze, affrontando insicurezze e paure con consapevolezza e qualche strumento in più.

Figure è un libro che, sì, spiega come funzionano le immagini “dal Rinascimento a Instagram”, ma è anche il più bel pamphlet di un vero intellettuale che oggi possiamo leggere per comprendere meglio il mondo che ci circonda. Un mondo fatto di dinamiche assurde, ma forse non così tanto: basta saper guardare.