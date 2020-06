Parola d’ordine disinfettare: i detergenti crescono oltre il 10% sostenuti dalla aperture Il presidente di Assocasa-Federchimica, Giorgio Dal Prato: «Sognavamo una crescita annua dell’1%, abbiamo superato il 17%. La produzione di disinfettanti ha avuto picchi del 100%» di Cristina Casadei

«A inizio anno sognavamo una crescita dell’1% dei prodotti per la cura della casa, a maggio avevamo già superato il 17%. E il trend di crescita, con le riaperture di locali, aziende, scuole e pa, continua». Il presidente di Assocasa, l’associazione detergenti e specialità per l’industria e per la casa di Federchimica, Giorgio Dal Prato, racconta così l’inizio della fase 3 di un comparto che ha un giro d’affari di oltre 3 miliardi di euro. E si aspetta che nei comportamenti dei consumatori ci saranno degli effetti profondi. «Non tornerà tutto come prima - dice -: la maggiore attenzione all’igiene, al benessere e anche alla sostenibilità non passeranno e questo ci porterà a ricercare prodotti ancora più attenti alle persone e all’ambiente».

Disinfettante. È questa la parola chiave delle nuove abitudini che hanno fatto dell’industria della detergenza uno dei protagonisti del carrello della spesa di consumatori e aziende, pa, ospedali, pubblici esercizi. Sia in fase Covid-19 sia anche in Fase 3. «La produzione ha dovuto gestire picchi di crescita che hanno raggiunto il 100%, dovuti in parte all’iniziale approvvigionamento per effetto bunker, nel timore che il sistema non riuscisse a garantire la produzione, e in parte all’effettivo, crescente uso dei prodotti stessi», dice Dal Prato.

A raccontare questo boom dei consumi sono i dati del market monitor, realizzato dall’associazione in collaborazione con Nielsen, da cui è emerso che, se il cura casa nel periodo pre Covid (30 dicembre 2019 e 16 febbraio 2020), segnava una crescita pressoché stazionaria, pari all’1,3%, nel periodo Covid (17 febbraio e 17 maggio 2020) ha registrato un aumento a valore del 17,8%. Sono cambiate la frequenza e il metodo dell’igiene, ma anche le abitudini di acquisto, avvenuto in misura maggiore sia nei canali di prossimità, sia nell’e-commerce, meno negli iper. «L’e-commerce è uno dei fenomeni che lascerà maggiormente traccia in questa fase di cambiamento in cui oltre 300mila famiglie hanno acquistato detersivi e detergenti online», dice Dal Prato.

I numeri consentono di costruire una fotografia chiara dell’igiene in questa emergenza: i cosiddetti altri prodotti del cura casa, che nel 2019 nello stesso periodo pesavano solo il 2,9% del Cura Casa Assocasa, crescono del 59,8%. A guidare il trend sono proprio i preparati disinfettanti con un +100%. Le candeggine, in particolare, sono la seconda categoria più dinamica e guidano il trend dei coadiuvanti lavaggio nel post-covid, con una crescita del 53,3%, pari a 18 milioni di euro, contribuendo al 60% del trend coadiuvanti. In crescita ci sono anche gli ausiliari per tessuti che segnano il +33,1%. Gli “altri detergenti”, invece,

generano il 76% della crescita totale della detergenza, grazie al boom dei detergenti per superfici dure che sono cresciuti del 37,9%.