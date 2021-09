Parole d’ordine: innovazione e sostenibilità

2' di lettura

Sta per lasciare i blocchi di partenza l’11esima edizione del Salone del Risparmio, il consueto evento organizzato da Assogestioni che apre le porte del risparmio gestito non solo alla platea degli operatori, ma anche dei risparmiatori, dei giovani, degli studenti e dei neofiti del settore. L’appuntamento di quest’anno è particolarmente atteso, poiché arriva dopo un periodo difficile (in seguito alla pandemia l’anno scorso l’evento è stato cancellato).

Tra poco meno di una settimana, invece, si riparte. Il Salone si terrà in presenza riportando quindi una situazione di normalità nella quale si tornerà a parlare di investimenti, del futuro di un’industria, delle sue scelte, delle sfide che dovrà affrontare. E lo farà appoggiandosi sulle solide basi di un patrimonio che ha raggiunto la soglia dei 2.500 miliardi.

L’edizione 2021 si intitola «Da risparmiatore a investitore: la liquidità per costruire nuovi mondi» e si svolgerà dal 15 al 17 settembre 2021 a Milano presso il MiCo. Sono previsti oltre 10mila partecipanti con la presenza di 170 marchi, 115 conferenze e seminari formativi e più di 350 relatori. Oltre agli operatori ci sarà una massiccia presenza di rappresentanti delle istituzioni e del mondo accademico.

Tra i temi centrali dell’evento ci sono innovazione e sostenibilità grazie ai quali sta cambiando l’approccio non solo di chi investe ma anche di chi fa impresa. Molta attenzione, inoltre, verrà riservata alle nuove opportunità offerte dalla digitalizzazione e si rimarcherà il ruolo dell’industria per combattere il cambiamento climatico, per ridurre le diseguaglianze e per un migliore sviluppo del capitale umano. Aprirà i lavori il presidente di Assogestioni Tommaso Corcos con la conferenza inaugurale nella quale sono previsti anche gli interventi di Alessandro Rivera, direttore generale del Tesoro e di Frédéric Laloux, uno dei massimi esperti mondiali di organizzazione aziendale.