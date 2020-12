Parole e valori per dieci anni che hanno lasciato il segno

Ripercorrendo con lo sguardo le nostre iniziative culturali di questi anni, ricordo con particolare piacere alcune di esse: il restauro della Galleria Chigi nel Palazzo del Quirinale per i 150 anni dell’Unità d’Italia, le mostre alla National Gallery di Washington volte al sostegno e alla valorizzazione dell’arte italiana all’estero, il supporto ormai decennale e multidisciplinare ai giovani talenti dell’Accademia Teatro alla Scala, lo stretto rapporto con il Museo Poldi Pezzoli di Milano. Progetti di alta qualità, non semplici erogazioni in danaro, sviluppati in partnership prestigiose che hanno creato valore aggiunto culturale e scientifico.

In questi anni, molte nostre iniziative culturali sono state all’insegna del binomio arte e scienza: le tecniche dell’imaging, infatti, permettono di svelare molti “segreti” delle opere d’arte (dipinti, strumenti musicali ecc.), e per noi che siamo leader nel mondo nella diagnostica per immagini è stato naturale mettere a disposizione di curatori e restauratori le nostre competenze in questo campo. A titolo d’esempio, ricordo la mostra Dentro Caravaggio a Palazzo Reale a Milano, nella quale il pubblico è stato condotto alla scoperta del grande artista attraverso un percorso di video “a raggi x” che affiancavano i dipinti; e il progetto Leonardeschi oltre il visibile, che ha visto l’approfondimento scientifico delle opere degli allievi di Leonardo, nell’ambito delle attività collegate al sostegno alla mostra Leonardo e la Madonna Litta al Museo Poldi Pezzoli di Milano, nell’anno delle celebrazioni per i 500 anni dalla morte del genio italiano per eccellenza.

Benché abbia anche una vocazione internazionale, in questi dieci anni la Fondazione ha sempre mantenuto uno stretto legame con la città di Milano. Con una particolare attenzione agli aspetti sociali e al tema della valorizzazione delle nostre periferie che è diventato una priorità assoluta. Siamo infatti ben consapevoli che, se non si interviene nel tessuto urbano, i problemi degenerano in modo drammatico, come testimonia la storia recente di tante metropoli europee. Esiste un costo del non fare nel sociale. Per questo ci siamo impegnati sempre di più in questo campo.

Un intervento molto importante si è concretizzato ad esempio nel Comune di Baranzate. All’inizio del 2016, insieme a “La Rotonda”, associazione creata da Don Paolo Steffano, in una delle periferie milanesi più multietniche, è nato il progetto “Oltre i Margini”, un’iniziativa molto articolata basata sulle necessità e sull’isolamento del territorio. Il progetto è un modello di servizi declinato in tre assi principali di attività: l’inclusione sociale tramite il lavoro (con la sartoria sociale “Fiori all’Occhiello”), la tutela della salute dei soggetti ai margini e il contrasto alla povertà educativa. Ma non ci siamo fermati qui. Abbiamo investito nella costruzione di un luogo di inclusione e cura, lo spazio InOltre.

Alle ricorrenze e agli anniversari, del resto, affidiamo spesso il compito del ricordo. Il ruolo della memoria, tuttavia, non è solo quello di richiamare i successi del passato, ma anche di fornirci una bussola per tracciare la giusta traiettoria del futuro.