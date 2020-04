Parole al vento

C'erano vari scaffali, ciascuno con un'etichetta. Alcune indicavano “Preghiere”, altre “Confessioni”, poi “Dubbi”, “Dimenticanze” e “Rimpianti”. Questi poi erano divisi in varie colonne, a seconda del vento con cui erano arrivate, come “Tramontana”, “Ponente” o “Maestrale”. Ogni frase sui fogli aveva una calligrafia e un colore diverso, come se appartenesse a una specie differente. Sembrava un catalogo delle parole non consegnate, come lettere smarrite. Parole che si volevano dire ma non sono state dette, per coraggio o tempo. Tito avrebbe voluto fermarsi a leggere qualche frase, ma Wang continuò a camminare, superando

quelle sezioni. Wang si fermò di fronte a uno scaffale dedicato alle frasi incomplete. Wang mise il foglio nella categoria “Nomi”. Poi sorrise a Tito e con un cenno della testa gli fece capire che il loro incontro era concluso.

Quando tornò a casa, Tito trovò la madre addormentata sul divano, con la televisione accesa. Tito spense l'apparecchio e coprì la madre con una coperta. Lavorava come commessa di un supermercato dall'altro capo della città, tornava la sera tardi e si addormentava sempre sul divano. Tito mangiò qualcosa dal frigo, poi andò a dormire. Nonostante avesse undici anni, Tito aveva imparato a prendersi cura di sé.

Il padre di Tito era morto quando lui aveva 6 anni. Da quando era morto, Tito aveva smesso di parlare. La madre l'aveva portato da degli specialisti, ma tutti dicevano che era un fatto psicosomatico e se Tito non voleva parlare, nessuno poteva fare nulla.

Tito sapeva poco del padre, solo che era un postino, aveva gli occhi azzurri come lui e che cantava bene. A volte gli amici della madre gli dicevano che gli assomigliava, e Tito era invaso da una strana sensazione a cui non sapeva dare un nome, orgoglio e tristezza insieme. Tito avrebbe voluto ricordare qualcosa di lui, mentre non sapeva nemmeno come fosse morto.

Per questo Tito si era messo in testa di cercare le ultime parole di suo padre. Magari c'era una missione che avrebbe dovuto compiere, forse suo padre gli aveva chiesto in punto di morte di cercare il suo assassino. “Tito, cerca l'uomo con la cicatrice sul volto”. Si era immaginato che il padre avesse scoperto qualcosa di pericoloso in uno dei pacchi da consegnare, forse una pistola o dei soldi, ed era rimasto invischiato in una faida tra bande mafiose. Forse un segreto internazionale che non avrebbe dovuto sapere, e per questo era stato eliminato; ora toccava a lui vendicarlo, e scoprire la verità. Tito, suo figlio, gli avrebbe reso giustizia e il padre sarebbe stato orgoglioso di lui.