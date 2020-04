Parrucchieri, autoricambi, bar nel ciclone

Parrucchieri in apnea /2

Sono Paolo Musolino, un artigiano, titolare di parrucchiere e centro estetico in provincia di Roma. Vorrei segnalare che ad oggi le mie collaboratrici non sanno ancora se riceveranno la famosa cassa integrazione che per gli artigiani viene messa a disposizione dai Fondi Bilaterali. Questi fondi ad oggi non hanno la liquidità necessaria per far fronte a tutte le richieste.

Ci ritroveremo alla riapertura con un mare di spese, costi, imposte e tasse accumulate che non sarà possibile sostenere. Non troviamo giusto che il governo ci spinga ad indebitarci con i finanziamenti tanto divulgati.

Paolo Musolino (Namastè)

Gli oneri sulla ristorazione

Sono il titolare di due ristoranti di cui uno a Milano ed uno a Perugia: il finanziamento dei 25 mila euro è tutto una farsa, le banche non hanno nulla di definito, non hanno nessuno ok di garanzie ed inoltre mi hanno fatto capire che se hai una rata di altro prestito arretrata o pagata in ritardo, rientri nella fascia di cattivo pagatore e non hai diritto nemmeno a un euro.

Tommaso Ciraci

Commercialisti al (super) lavoro

Per l’accesso al credito stabilito dal D.L. liquidità, per le Pmi, si chiede di far riferimento ai dati di bilancio 2019 (fatturato e costo del personale). Sappiamo che i bilanci 2019 saranno approvati entro il 30 aprile 2020 e che molte società usufruiranno della proroga di 120 giorni, anche per inserire con più ponderatezza le informazioni in nota integrativa. Inoltre il deposito del bilancio in CCIAA può avvenire entro 30 giorni dalla data del verbale di approvazione del bilancio. I commercialisti sono chiamati a un sforzo in più. Gestire il cliente in difficoltà, gestire la situazione di difficoltà propria delle studio, e agire in tempi rapidi per la predisposizione dei fascicoli di bilancio (da un mese lavorino in condizioni di eccezionalità).

1. Gli istituti di credito difficilmente erogheranno finanziamenti (sulla base delle richieste che perverranno loro in queste settimane) prima di fine aprile o metà maggio.

2. Gli istituti dovrebbe far affidamento ai dai Cerved (dell’impresa richiedente) per questa fase.

3. Dovrebbero essere abilitati canali di richiesta finanziamenti senza appuntamento in banca ma a mezzo firma digitale da parte del rappresentante legale dell'impresa.

4. Ci si deve interfacciare con alcuni dipendenti di istituti di credito che non sono aggiornati perché non hanno come priorità il cliente impresa.

Francesco Baldiotti