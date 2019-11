Parte 24+, come funziona la nuova sezione premium del Sole 24 Ore

Il layout di 24+ sui diversi device

Nuovi formati

Per questo abbiamo inserito in 24+ una serie di nuovi formati editoriali studiati per migliorare il modo in cui accedi all'informazione: dalle “Bussole”, un articolo che racconta in modo semplice il tema del giorno, agli “Scenari”, nati per offrirti una panoramica di lungo respiro sul futuro di un'azienda, un mercato o un trend.

I contenuti di 24+ sono organizzati attorno a quelli che abbiamo chiamato “Grandi temi”, ovvero quegli argomenti che per noi rappresentano le sfide chiave della contemporaneità. Cominciamo con quattro, ogni mese ne vedrete nascere di nuovi: “L'industria dei soldi”, dedicato alla trasformazione della finanza, “Too big to pay”, che esplora la trasformazione delle grandi aziende tech in monopoli globali, “Il secolo africano”, in cui cercheremo di capire come l'Africa sta diventando una frontiera d'avanguardia, e “Giovani contro vecchi”, dove racconteremo attraverso numeri e storie il gap generazione che sta caratterizzando l'Italia.

Come restare aggiornati

24+ ti offrirà la possibilità di apporre un “follow” ai temi che più ti interessano; a seconda di cosa sceglierai di seguire, troverai tutti gli aggiornamenti relativi in una sezione apposita e unica all'interno della tua area personale: un luogo per restare aggiornato solo sui contenuti che ti interessano, in modo più chiaro e immediato.

Nella creazione di 24+ abbiamo voluto dare tanta importanza all'ascolto e all'audio, una delle nuove frontiere dell'informazione. Ogni giorno i migliori articoli di 24+ saranno quindi disponibili anche in una versione audio, letta direttamente dall'autrice o dall'autore, e fruibile comodamente in mobilità da smartphone o attraverso l'app light di 24+ che puoi scaricare in un click.

L’importanza della community

Altra grande novità è quella dei podcast: 24+ lancia con quattro nuove serie audio su temi che spaziano dalla cultura (“Sulle tracce di Leonardo”) ai numeri (“La smorfia”), dall'attualità (“Il mondo di Smilla”) alle inchieste di taglio economico (“Fiume di denaro”), un nuovo modo per conoscere da vicino alcune delle migliori firme de Il Sole 24 Ore.