Parte da Bari il Roadshow 2023 di Open Innovation promosso da Sogei e Agid

Il 7 giugno, presso l'Università di Bari “Aldo Moro”, partirà il “Roadshow 2023 – Guidare e promuovere l'innovazione all'interno della PA”, un evento tematico itinerante di Open Innovation promosso da Sogei e AgID, in collaborazione con l'Università di Bari, la School of Management del Politecnico di Milano e l'Università di Roma La Sapienza, nell'ambito della complessa sfida di favorire l'innovazione nella Pubblica Amministrazione.

Coinvolte startup e mondo accademico

L'evento si terrà presso l'aula magna “Aldo Cossu” del Palazzo Ateneo di Bari dalle ore 9:30 alle 14:00. L'iniziativa farà inoltre tappa il 15 giugno a Roma e l'11 luglio a Milano.Il percorso, avviato da Sogei nel 2019, ha visto il coinvolgimento di startup emergenti, mondo accademico e cittadinanza attiva, arricchendosi nel giugno del 2022 di un accordo di collaborazione con AgID per la definizione e lo sviluppo di servizi e tecnologie emergenti attraverso la piattaforma Appalti Innovativi, prevista dal Piano Triennale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione.

Agevolare la digitalizzazione del Sistema Paese

Sogei, AgID e mondo accademico, dunque, attraverso la creazione di un ecosistema dell'innovazione eterogeneo, sosterranno la realizzazione di soluzioni che agevolino il processo di digitalizzazione del Sistema Paese, per rispondere ai fabbisogni delle comunità e garantire al cittadino servizi pubblici più efficienti, sicuri e tecnologicamente all'avanguardia.

Agid: favorire incontro domanda-offerta sul territorio

«L'obiettivo degli appalti d'innovazione - sostiene il Direttore Generale dell'Agenzia per l'Italia Digitale, Mario Nobile - è guidare e accompagnare lo sviluppo tecnologico e la transizione digitale nella direzione tracciata dai fabbisogni concreti che esprimono i cittadini, le comunità e le imprese. Per fare questo serve favorire l'incontro fra domanda e mercato, includendo necessariamente il mondo accademico e della ricerca, anche attraverso iniziative come gli incontri sui territori. AgID vuole guidare questo processo, avendo sviluppato una specifica competenza nel campo degli appalti innovativi che la pone tra i committenti pubblici in Europa con maggiore esperienza nel settore».

Sogei: costante azione di promozione e informazione

«Noi di Sogei agiamo il nostro purpose - semplifichiamo la vita di noi cittadini - commenta Andrea Quacivi, CEO Sogei - non solo nell'impegno quotidiano, garantendo sviluppo e fruibilità dei servizi sulla base di soluzioni applicative ed infrastrutturali tecnologicamente evolute, caratterizzate da elevati standard di sicurezza, ma anche attraverso una costante azione di promozione ed informazione che stimola la raccolta di domanda e fabbisogno di cambiamento sul territorio».