Incidente all’ex Ilva: nessun ferito - Parte la battaglia legale: ArcelorMittal presenta la citazione Gli avvocati dell’azienda si preparano a presentare al Tribunale di Milano la citazione in cui chiedono di accertare e dichiarare l’efficacia del diritto di recesso di Domenico Palmiotti

In attesa di capire se e quando ci sarà il nuovo confronto tra i Mittal e il premier Conte – slittata la data odierna –, l’unico dato certo, per ora, è l’avvio della battaglia legale attorno ai destini dell’ex Ilva. Oggi, al Tribunale di Milano, gli avvocati di ArcelorMittal depositeranno l’atto di citazione verso Ilva in amministrazione straordinaria. Il deposito formale segue la notifica dell’atto avvenuta una settimana fa nei confronti dei commissari.

Intanto un incidente nell’acciaieria 2 dello stabilimento ArcelorMittal, ex Ilva, viene denunciato dai sindacati Fim, Fiom e Uilm. Una siviera, che è un grosso contenitore che trasporta acciaio liquido, “appena uscita” dal convertitore 1 «si è bucata sversando acciaio in fossa e procurando fiamme altissime - denunciano i sindacati metalmeccanici - che raggiungevano delle tubazioni di gas. Solo l'intervento tempestivo dei vigili del fuoco che hanno gestito l'emergenza in maniera professionale, ha evitato il peggio». Non ci sono stati infatti feriti. I sindacati parlano poi di “mancanza inaudita”: «la completa assenza della distribuzione d’acqua della linea d'emergenza che doveva essere utile al reintegro delle cisterne e di supporto a tutta l’acciaieria in caso di incendio». «Riteniamo intollerabile l'intero accaduto - evidenziano Fim, Fiom e Uilm - a dimostrazione che l'acciaieria 2 e tutti gli altri impianti necessitano di interventi immediati e di una seria manutenzione ordinaria e straordinaria sino ad oggi solo annunciata senza nessun effettivo intervento».

Nell’atto di citazione, ArcelorMittal chiede in via principale al Tribunale di Milano di «accertare e dichiarare l’efficacia del diritto di recesso dal contratto di affitto con obbligo di acquisto dei rami di azienda». ArcelorMittal avanza al Tribunale anche delle richieste in via subordinata e cioè accertare e dichiarare che il contratto «si è risolto per sopravvenuta impossibilità», «perché è venuto meno un presupposto essenziale” e perché le società ricorrenti non hanno alcun «interesse apprezzabile parziale» all’adempimento del contratto.

La contromossa verso l’atto di citazione di ArcelorMittal è un ricorso cautelare urgente, ex articolo 700 del Codice di procedura civile, da parte dell’amministrazione straordinaria Ilva sempre al Tribunale di Milano. Avvocati e commissari sono al lavoro sul testo già da venerdì ma non è confermato che sia depositato oggi. Potrebbe esserci uno slittamento di un giorno, due. L’amministrazione straordinaria ritiene col ricorso che manchino, «anche in via ipotetica», i presupposti, in punta di fatto e di diritto, per il recesso e intima ad ArcelorMittal di fermarsi nelle azioni di disimpegno sia verso gli impianti, sia verso il personale.

Un altro fronte giudiziario, ma questa volta a Taranto, riguarda poi l’altoforno 2. ArcelorMittal contesta ai commissari il mancato rispetto delle scadenze di messa in sicurezza, imposte dall’autorità giudiziaria, e paventa un nuovo sequestro. Ilva in as, però, presenterà domani alla Magistratura l’analisi di rischio dell’impianto. Questa costituisce il primo step fissato dall’autorità giudiziaria dopo che il Tribunale del Riesame, a metà settembre, accogliendo il ricorso di Ilva in as, ha concesso una nuova facoltà d’uso per i lavori all’altoforno 2. Fra una decina di giorni, Ilva in as presenterà alla Magistratura anche i progetti con i relativi ordini, mentre per un’altra scadenza, quella del 13 dicembre, relativa all’operatività di alcuni nuovi sistemi, sarà chiesta una proroga.