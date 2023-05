Parte la campagna di raccolta fondi: l'Emilia-Romagna ha bisogno di tutti noi

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

L’Emilia Romagna in queste ore sta affrontando una drammatica situazione causata da alluvioni, allagamenti e maltempo, che mettono in difficoltà e in pericolo l’incolumità di persone e case.

Migliaia gli abitanti evacuati, molte sono le strade bloccate che rendono critiche le operazioni di soccorso. La tremenda alluvione in Emilia-Romagna ha già causato 14 vittime e ingenti danni agli edifici e alle aziende che si stimano in miliardi di euro.

Loading...

Il Sole 24 Ore, insieme a Radio 24 e Radiocor, vuole sostenere le popolazioni colpite dalla calamità con l'iniziativa «L'Emilia-Romagna ha bisogno di tutti noi» che consente di donare tramite bonifico bancario direttamente sul conto corrente messo a disposizione dall’Agenzia per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile dell'Emilia-Romagna.

Per donare questo è l’Iban: IT69G0200802435000104428964. Scrivere la causale: “ALLUVIONE EMILIA-ROMAGNA” .

È possible anche donare dall'estero con il codice Bic Swift: UNCRITM1OM0