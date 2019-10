Parte la certificazione per i ristoranti «italiani» all’estero

Capaccioli, 47 anni, ha fondato 20 anni fa il Gruppo Asacert a Milano. L’azienda ha sedi anche a Roma, Bari, Manchester, Dubai e in Georgia, con 65 dipendenti e 6,5 milioni di fatturato. Una piccola realtà che è riuscita a crescere grazie alle certificazioni in tutti i settori, dall’ambiente all’informatica, dalla sicurezza sul lavoro all’alimentare. Ed è proprio quest’ultimo comparto che ha ispirato il progetto Ita0039.

La certificazione non è un obbligo, ma conferisce credibilità alle attività che vogliono affermarsi sul mercato, e quindi in prospettiva garantisce andamenti economici migliori. Per quanto riguarda la ristorazione ci sono state molte direttive che i paesi hanno recepito sulla produzione e sulla filiera, ma non c’è mai stato nessun controllo. «Abbiamo già verificato 30 ristoranti nel Regno Unito e in molti di questi abbiamo riscontrato dei problemi. Anche in catene famose gestite da italiani i prodotti non erano italiani, e non abbiamo potuto rilasciare la certificazione», dice Capaccioli.

Il metodo usato da Asacert è l’esperienza diretta dei certificatori, che si recano nel ristorante e controllano con un audit interno tutta la filiera alimentare. Gli esercizi commerciali devono rendere trasparenti credenze e cucine.

Quanto spingersi in avanti con i controlli di filiera è un dubbio che Asacert si sta ponendo. Ovvero: conviene limitarsi al luogo della produzione del cibo o bisogna guardare anche la provenienza delle materie prime? In questo modo, ad esempio, anche grandi marchi di pasta sarebbero penalizzati, perché reperiscono parte del grano anche fuori Europa. «Non possiamo allungare all’eccesso la filiera guardando anche i subfornitori - spiega il presidente di Asacert -. Tuttavia stiamo pensando a dei meccanismi di premialità: chi usa solo produzioni esclusivamente italiane avrà un maggiore riconoscimento. La nostra certificazione infatti è concepita come un rating, una sorta di scala di qualità».

Secondo i vertici di Asacert, i paesi dove ci sarà più richiesta saranno l’Inghilterra, gli Emirati Arabi e il Qatar, il Canada e gli Stati Uniti.

i ristoranti italiani nel mondo

Non ci sono dati certi sulla ristorazione italiana nel mondo, a riprova dell’anarchia nel settore. I ricercatori di Asacert sono riusciti a fare una ricerca attendibile, partendo dalle iscrizioni alle Camere di commercio. Al di fuori del territorio italiano, esistono oltre 90mila imprese ufficialmente registrate, tra ristoranti, pizzerie e pasticcerie, che si autonominano “italiane”. A livello mondiale il volume d’affari generato dalla cucina italiana si stima pari a 209 miliardi di euro, di cui 60 miliardi in Cina e 56 miliardi negli Usa.