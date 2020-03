Parte dall’Italia il primo magnete per il nucleare pulito - Alleanza Eni ed Enea È pronta la prima maxi bobina, con cuore europeo e molta tecnologia made in Italy, per il progetto Iter. Partirà via nave da Marghera per arrivare in Francia e raggiungere Cadarache di Raoul de Forcade

È pronto, dopo 10 anni di lavorazione, il primo maxi magnete superconduttore per il progetto Iter, l’esperimento interna zionale per testare l’energia da fusione, cioè il nucleare pulito che riprodurrà sulla terra la potenza del sole e delle stelle.

La partenza del magnete, che ha un cuore europeo con tanto made in Italy, è prevista per l’11 marzo da Marghera: arriverà via nave al porto di di Fos-sur-Mer (Marsiglia), per essere poi trasportato alla sua destinazione finale, cioè Cadarache, di Iter.



Il manufatto è uno delle 18 bobine necessarie al progetto, 10 delle quali costruite in Europa e otto (più una di scorta) in Giappone. Il componente in partenza è stato finanziato dall’Ue attraverso Fusion for energy, l’organizzazione che gestisce il contributo europeo apportato a Iter.



I principali appaltatori delle maxi bobine Ue sono Simic, Asg Superconductors, Cnim, Iberdrola ingeniería y construcción, Elytt e il consorzio Icas. La fabbricazione dei 10 magneti si sviluppa in più stabilimenti.