Parte il Festival dell’Economia di Trento, dialogo con i leader sullo sviluppo

Il colore è l’arancione. La partenza, puntuale, è attesa alle 9,30 con i primi panel di discussione della prima giornata del Festival di Trento, arrivato alla sua edizione numero diciassette, la prima con il nuovo format del Sole 24 Ore. Sono tre i premi Nobel in calendario oggi: alle 10,30 il Keynote speech sull’economia digitale – “L’innovazione che viene dal basso, non calata dall’alto” – di Edmund Phelps, Nobel per l’economia 2006 per la sua analisi delle relazioni intertemporali della politica macroeconomica, direttore del Centro su Capitalismo e Società della Columbia University.

Alle 10 invece è la volta di Tawakkol Karman, attivista per i diritti umani e premio Nobel per la Pace nel 2011 per la sua lotta non violenta a favore della democrazia e per il suo impegno in difesa dei diritti delle donne nello Yemen. Fondatrice della Tawakkol Karman International Foundation, interverrà sul tema “La non violenza come arma per risolvere i conflitti”.

Al mondo che verrà invece è dedicato il dialogo tra Natalino Irti, dell’Università di Roma “La Sapienza”, accademico dei Lincei, e Giorgio Parisi, Premio Nobel per la Fisica 2021.

Rischio recessione per l’economia mondiale

Giovanni Tria, Professore Onorario di Economia all’Università di Roma Tor Vergata, dialogherà alle 11,30 con Marcello Estevão, Global Director for Macroeconomics, Trade and Investment World Bank, sul “Rischio recessione per l’economia mondiale”. Tria sarà uno dei protagonisti anche di un secondo appuntamento durante la giornata, alle 12,30, per dialogare con Huang Yiping, Director of the Institute of Digital Finance of Peking University e Prior member of the Monetary Policy Committee of the People’s Bank of China, che interverrà su “Globalizzazione e Economia cinese”.

L’appuntamento con la Cerimonia inaugurale del Festival, al teatro Sociale di Trento, è al pomeriggio, a partire dalle 16, con un dialogo tra la scrittrice Silvia Avallone e il cardinale Gianfranco Ravasi, Presidente del Pontificio Consiglio della Cultura. Parleranno di una nuova filosofia dello sviluppo, “tra etica e spiritualità”.