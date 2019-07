Parte la gara delle imprese «Leader della crescita» Premio per le imprese che nel triennio 2015-2018 hanno avuto l’aumento di fatturato più rilevante

Dopo il successo dell’edizione dello scorso anno, la prima in Italia, torna «Leader della crescita», il premio per le imprese che nel triennio 2015-2018 hanno avuto l'aumento di fatturato più rilevante.

«Leader della crescita 2020» è organizzato dal Sole 24 Ore e da Statista, società tedesca specializzata nell'analisi statistica. Tra le imprese partecipanti saranno selezionate 400 aziende che verranno citate in un Rapporto pubblicato a novembre sul Sole 24 Ore nelle edizioni cartacea e online.

Le potenziali candidate saranno contattate direttamente da Statista, ma chiunque potrà inviare autonomamente la propria candidatura seguendo le istruzioni sul sito: www. ilsole24ore.com/premio-leader-crescita.

Per potersi candidare l’azienda deve rispettare questi requisiti: fatturato di almeno 100mila euro nel 2015 e di almeno 1,5 milioni nel 2018; essere una realtà indipendente (non filiali di gruppi esteri); avere il domicilio fiscale in Italia; soddisfare la “clausola di onorabilità”, cioè non trovarsi in nessuna delle condizioni previste dall'articolo 80 del decreto 50/2016 (non si deve essere esclusi dalle procedure di appalto per condanne o decreti penali); avere avuto una crescita prevalentemente organica.

Per partecipare bisogna registrarsi su www.statista.com/page/leader-della-crescita. O scaricare il form e spedirlo a leaderdellacrescita@statista.com entro il 31 luglio 2019. La partecipazione è gratuita. È solo previsto un corrispettivo per l'uso (facoltativo) della grafica del premio nella comunicazione. Per saperne di più è possibile contattare direttamente leaderdellacrescita@statista.com.