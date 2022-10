Parte da Genova la nuova nave di Emergency per il soccorso in mare

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

Da novembre ci sarà anche una nave di Emergency a prestare attività di ricerca e soccorso di naufraghi nel Mediterraneo centrale, nell'area tra Libia, Egitto e Libano. L’unità si chiama Life Support ed è stata messa in mare a Genova, dopo lavori di ristrutturazione eseguiti dai Cantieri San Giorgio del porto, gli stessi che hanno smantellato la Concordia. E sarà proprio un comandante, in pensione, di Costa Crociere a condurre la nave nelle sue missioni di salvataggio.

Si realizza così, ha spiegato Rossella Miccio, presidente di Emergency, «un progetto voluto fortemente dal fondatore» della Ong, Gino Strada, scomparso l’anno scorso. E per ricordarlo, sulle murate della nave sono riportate, dipinte, le sue parole: «I diritti devono essere di tutti gli uomini, proprio di tutti, sennò chiamateli privilegi».

La nave, lunga 52 metri e larga 12, con 1.346 tonnellate di stazza, costruite nel 2002 nei cantieri norvegesi Larsnes era un supply vessel (cioè un’unità di supporto, ad esempio, per piattaforme offshore) utilizzato, per anni, dall’armatore Sanco.

Investiti 3,5 milioni di euro per la nave

Emergency l’ha acquistato per 1,55 milioni di euro, ha creato, per gestirlo, una società armatrice ad hoc, battezzata Prua Rossa, ha incaricato i Cantieri San Giorgio di fare il refitting, coi lavori per rendere la nave un’unità Sar (search & rescue), e ha affidato alla società di classificazione, certificazione ed engineerig Rina (in qualità di registro navale italiano) il rinnovo di classe. I certificati dovrebbero essere pronti tra la fine di questo mese e i primi di novembre e poi la nave partirà per la sua prima missione.

La classificazione rescue e le dotazioni Sar rappresentano una spesa ulteriore di 655mila euro; la riclassificazione quinquennale della nave ha avuto un costo di 800mila euro. E la spesa complessiva per la nave, dall’acquisto a oggi, includendo i costi vivi di gestione (equipaggio compreso) per mantenerla in attività, ammonta a 3,5 milioni. Questo senza aver ancora fatto missioni. Una volta entrata in operatività, si calcolano, in media, 300mila euro a missione.