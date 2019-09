Parte il governo Conte, inizia il valzer dei cambi di casacca Nel giorno della fiducia della Camera al premier hanno lasciato il Gruppo di Forza Italia alla Camera i deputati 'totiani' Stefano Benigni, Manuela Gagliardi, Claudio Pedrazzini, Alessandro Sorte. di Andrea Gagliardi e Andrea Marini

Il governo giallorosso di Giuseppe Conte si è appena insediato e già iniziano i riposizionamenti, con il valzer dei cambi di casacca in Parlamento. Nel giorno della fiducia della Camera hanno lasciato il Gruppo di Forza Italia a Montecitorio i deputati 'totiani' Stefano Benigni, Manuela Gagliardi, Claudio Pedrazzini, Alessandro Sorte. I quattro parlamentari andranno al Gruppo Misto, dato che non hanno i numeri per formare un gruppo autonomo.

Non sarà un esod0 massiccio, ma a breve è attesa l’uscita anche al Senato di alcuni parlamentari azzurri (si fanno i nomi di Paolo Romani, Gaetano Quagliariello, Massimo Berruti e Luigi Vitali). Con Toti che ormai fa saldamente parte dell’asse sovranista, maggioritario all’interno del centrodestra. Mentre il deputato Galeazzo Bignami, eletto nelle liste di Forza Italia, è passato nei giorni scorsi al gruppo di Fratelli d’Italia.

La situazione è fluida. Un’incognita è ad esempio rappresentata da Renzi, sempre in procinto di un'uscita dal Pd (e dal gruppo dem del Senato), in attesa che maturino i tempi e le condizioni per lanciare il nuovo progetto politico. L’occasione potrebbe essere la Leopolda di fine ottobre. O un casus belli con Zingaretti, come le possibili sconfitte d’autunno, a cominciare dalle regionali in Umbria e in Emilia Romagna.