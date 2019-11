Parte l’assalto alla manovra. Governo in attesa del responso di Bruxelles La manovra ha appena fatto il suo esordio al Senato e si annunciano modifiche anche rilevanti, fermo restando l'obiettivo fissato dal Governo dell'invarianza complessiva dei saldi. di Dino Pesole

Dalla plastic e sugar tax, alla stretta sulle auto aziendali per finire con l'insieme di micro interventi in materia fiscale il cui conto complessivo supera i 5,5 miliardi. La manovra ha appena fatto il suo esordio al Senato e si annunciano modifiche anche rilevanti, fermo restando l'obiettivo fissato dal Governo dell'invarianza complessiva dei saldi.

Una manovra da 30 miliardi

In poche parole, l'impatto complessivo della manovra dovrà mantenersi attorno ai 30 miliardi di partenza, 23,1 dei quali sono diretti ad evitare l'aumento dell'Iva e delle accise che altrimenti sarebbe scattato inesorabilmente dal prossimo 1° gennaio. I fronti aperti sono molteplici, e potrebbero aggiungersene degli altri, qualora la crisi dell'ex Ilva ora giunta al suo atto finale in seguito alla decisione di ArcelorMittal di recedere dal contatto rendesse necessario far fronte con risorse pubbliche all'impatto che ne deriverebbe in termini occupazionali.

ArcelorMittal restituisce l’Ilva allo Stato italiano

L'emergenza lavoro

È un fatto che mentre la maggioranza si divide sull'impatto di misure fiscali certo rilevanti ma non risolutive per il Paese, l'emergenza vera si fa strada sul piano sociale e si conferma il lavoro. La manovra in discussione al Senato prova a scommettere sugli effetti del taglio del cuneo fiscale che partirà a metà 2020 (lo stanziamento é di 3 miliardi), a meno che non prevalga la tesi di quanti (Italia Viva tra questi) propone di procrastinarne l'entrata in vigore a ottobre, così da finanziare l'abolizione della plastic tax (difesa invece a spada tratta dal Movimento Cinque Stelle) e la radicale revisione della stretta sulle auto aziendali.

Ardua l'uscita dalla stagnazione

Se si guarda alle cifre, che la Commissione europea si appresta ad aggiornare con le sue prossime stime in arrivo il 7 novembre, l'uscita dal tunnel della stagnazione appare al momento ardua: se andrà bene, il Pil crescerà nel 2020 attorno allo 0,6% contro lo 0,1% atteso a fine 2019, e il recente rapporto dello Svimez ha posto con assoluta evidenza la portata dei problemi da affrontare, con il Mezzogiorno in recessione e la fuga dei nostri giovani all'estero.

Puntare a un vero New deal

Sarebbe opportuno e auspicabile che si decidesse di porre in secondo piano le polemiche politiche utili forse a recuperare qualche consenso per avviare una discussione seria che coinvolga Governo, Parlamento, parti sociali per puntare a un vero New deal che ponga al centro il tema degli investimenti produttivi, in particolare nei settori ad alto potenziale in termini di impatto sull'occupazione, green e tecnologie digitali.