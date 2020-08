Parte l’asta in blocco per Borsa Italiana. Lse aspetta offerte già per il 21 Londra accelera la cessione per strappare il sì dell'Ue alla fusione con Refinitiv. Euronext in pista offre a Milano pari dignità con Parigi nella federazione di Antonella Olivieri

(Imagoeconomica)

Borsa italiana all'asta in blocco, con un iter che si metterà in moto già dopo Ferragosto. Il gruppo London Stock Exchange, che ha rilevato Piazza Affari e controllate nel 2007 per 1,6 miliardi, sta accelerando sulla dismissione per ottenere al più presto l’ok dell’Antitrust Ue alla fusione con Refinitiv (ex unità dati di Thomson-Reuters), che è già stata approvata dalle autorità Usa. Cedendo l’intero gruppo Borsa italiana - che comprende il 60% di Mts (il mercato all’ingrosso dei titoli di Stato...