Parte il nuovo welfare per 260mila lavoratori dello spettacolo

Regole in vigore dal 1° luglio e diventate legge definitiva dello Stato con la conversione del decreto Sostegni bis nella legge 106/2021. Per i lavoratori dello spettacolo - circa 260mila in Italia - si volta pagina in tema di welfare, fra misure comprese nel decreto legge, disegno di legge collegato alla manovra di bilancio, che prevede una delega legislativa per il riordino dell’intero settore, e riconoscimento della specificità del settore dello spettacolo anche nella riforma degli ammortizzatori sociali che lunedì 9 agosto è stata illustrata dal ministro del Lavoro, Andrea Orlando, alle parti sociali.

A partire dal Dl Sostegni bis, tutta questa architettura d’intervento promette di scrivere una nuova pagina in materia di welfare per i lavoratori dello spettacolo, che ha preso vita nel pieno dell’emergenza Covid ee è frutto di un lavoro che vede impegnati in tandem ministero della Cultura e ministero del Lavoro. «Sono stati mesi drammatici – spiega Lorenzo Casini, capo di gabinetto del ministero della Cultura – che hanno almeno permesso di colmare finalmente molte lacune normative. Siamo riusciti a raccogliere, grazie a un continuo lavoro di ascolto e studio, la maggior parte delle giuste istanze rappresentate da organizzazioni sindacali e associazioni».

Tutele assistenziali

Ma cosa è cambiato in concreto dall’1 luglio 2021? Si è puntato innanzitutto a un rafforzamento delle tutele assistenziali. Sulla “genitorialità” è stato modificato il sistema di calcolo delle indennità, parametrandone l’ammontare giornaliero al reddito percepito nei dodici mesi antecedenti il periodo indennizzabile, invece che nelle ultime quattro settimane.

Per l’“indennità di malattia” si richiede il possesso non più di 100, ma di 40 contributi giornalieri versati al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo (Fpls) dal 1° gennaio dell’anno precedente l’insorgenza della malattia. Quanto alla “retribuzione giornaliera a fini assistenziali” le nuove misure hanno innalzato da 67,14 euro a 100 euro la retribuzione massima giornaliera di riferimento per il calcolo delle prestazioni del Servizio sanitario nazionale, dei contributi e delle prestazioni per le indennità economiche di malattia e maternità.

È prevista poi un’“assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”: i lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, anche autonomi, sono automaticamente assicurati presso l’Inail.