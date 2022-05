Parte la piattaforma unica del Mise su bandi e incentivi: come funziona

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Il 2 giugno è la data del lancio del portale incentivi.gov, lo strumento messo a punto dal Ministero dello sviluppo economico per facilitare la ricerca nonché aumentare la trasparenza delle procedure di accesso e di erogazione degli incentivi di cui le imprese possono beneficiare. Semplificazione, coordinamento e uniformità sono le condizioni alla base anche del nostro portale incentivi.gov.it ha detto il ministro dello Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti



Una piattaforma delle agevolazioni



La piattaforma conterrà informazioni su bandi, avvisi, chiamate per manifestazione di interesse o altri provvedimenti comunque denominati, che prevedono agevolazioni, sotto qualsiasi forma, riconosciute ai soggetti che svolgono attività economiche. Per ogni agevolazione sono specificate le categorie di interesse, le date di apertura e chiusura degli sportelli, le caratteristiche tecniche, i costi ammessi e l'ambito territoriale e che sul sito saranno sempre aggiornate la normativa e la modulistica funzionali alla presentazione delle domande.

Quali sono i vantaggi per gli utenti



Attraverso un percorso guidato, gli utenti potranno avere tutte le informazioni utili per usufruire degli incentivi a cui spesso non riescono ad accedere a causa della troppa burocrazia e di notizie frammentate. Si tratta di una semplificazione per velocizzare le procedure amministrative con la conseguenza di una riduzione degli oneri e la certezza dei tempi.

Come funziona il portale



Per ogni agevolazione saranno specificate le categorie di interesse, le date di apertura e chiusura degli sportelli, le caratteristiche tecniche, i costi ammessi e l'ambito territoriale. Sul sito saranno sempre aggiornate la normativa e la modulistica funzionali alla presentazione delle domande. Una scheda informativa offrirà dati relativi alla base giuridica, agli uffici di riferimento e alla tipologia di procedura. Gli utenti avranno la possibilità di personalizzare la ricerca per trovare la misura più adatta in base al proprio profilo.