Parte il Polo strategico che farà entrare il 75% della Pa nel cloud

È partita la fase operativa di realizzazione del Polo strategico nazionale, gestito della società di progetto omonima partecipata da Tim (45%), Leonardo (25%), Cdp (20%) e Sogei (10%), e indirizzato a fornire infrastrutture digitali e servizi cloud alla pubblica amministrazione, per ammodernarne i processi informatici, come previsto dal Pnrr. L’obiettivo, spiega Emanuele Iannetti, ad della società di progetto, è di «mettere a punto, entro dicembre 2022, tutta l’infrastruttura dei servizi offerti dal Psn, da sottoporre poi al collaudo del dipartimento per la Trasformazione digitale della presidenza del Consiglio e da fornire alle Pa. I tre anni successivi saranno dedicati alle sottoscrizioni dei contratti con le stesse Pa. E la prima meta è avere almeno 280 amministrazioni migrate nel Psn entro il terzo trimestre del 2026, in linea con il target fissato dal Pnrr. E anche altre Pa locali, fuori dal conteggio delle 280, potrebbero migrare. In effetti, l’obiettivo del progetto, che si snoda insieme ad altre iniziative previste nel Pnrr, è di portare il 75% delle amministrazioni italiane ad utilizzare i servizi cloud entro il 2026».

Dunque, il Polo strategico nazionale sta partendo?

In realtà è partito da più di due anni, perché il progetto è iniziato quando una compagine di società ha proposto un’idea progettuale che si è poi trasformata in una gara pubblica e ci ha visti chiudere il cerchio, in agosto, con la firma della convenzione che ci ha affidato una concessione di 13 anni per l’erogazione dei servizi. È stato fatto un grande lavoro tecnico di preparazione anche per raggiungere il prezzo complessivo finale di offerta (l’assegnazione è arrivata per circa 2,8 miliardi, ndr). Questo lavoro ci ha restituito un progetto solido, che fa leva su un’infrastruttura sicura, efficiente, indipendente e tecnicamente all’avanguardia. Inoltre è stata costruita una squadra robusta, in grado di controllare sia la componente di operation e di vendita sia la componente tecnica.

Cosa offrirete alle Pa?

Ospiteremo i dati e i servizi critici e strategici delle Pa centrali, delle Asl e delle altre Pa locali, lasciando inoltre alle amministrazioni la possibilità di scegliere il Psn anche per i dati ordinari. Lavoreremo in armonia con la Pa, costruendo insieme un piano di fabbisogno e un progetto di migrazione, all’interno del quale si stabilirà quali applicazioni passeranno al cloud. È un lavoro che faremo noi per loro, ma il piano va certamente condiviso fin dall’inizio: firmeremo contratti con le Pa in base ai quali, negli anni, ci impegniamo ad aiutarle ad evolvere verso il cloud.