Parte il progetto da 200 milioni per la Marina di Ventimiglia

È un tema importante quello delle Marine sul territorio italiano, via di riqualificazione di aree spesso dismesse e richiamo di flussi turistici. A breve partirà la riqualificazione di un tratto sul mare a ventimiglia. Qui Marina Development Corporation, attiva nello sviluppo di progetti immobiliari a destinazione residenziale/ricettiva ancorati a porti turistici, svilupperà «Marina di Ventimiglia», progetto di rigenerazione urbana per creare una nuova destinazione sul lungomare.



Il valore del progetto

Il progetto vale 200 milioni di euro e riguarda una superficie totale di 57.000 mq per una superficie agibile di oltre 18.000 mq.

A investire è il fondo BDF, gestito da Namira Sgr, di cui MDC è advisor. Il progetto procederà per step su una gamma ampia di interventi. L’intervento principale, Borgo del Forte, interesserà l’area degli Scoglietti e di Marina San Giuseppe. Qui sorgeranno una struttura alberghiera alto di gamma – un hotel 5 stelle di 20 camere, palestra, Spa e ristorante, 60 appartamenti gestite dallo stesso hotel – e 70 appartamenti brandizzati.

Ogni elemento architettonico, costruito secondo i più alti standard tecnologici e di sostenibilità, sarà totalmente immerso nel verde e armonicamente inserito nel contesto morfologico tipico ligure caratterizzato da terrazzamenti.

Il polo food&beverage

Del progetto fanno anche parte la realizzazione del ristorante La Rocca, collocato a ovest del complesso residenziale-alberghiero, e Club Italia, che prevede la trasformazione della palazzina «ex ACI» in un polo food&beverage di eccellenza. Inoltre in area Campasso (30.000 mq), alle spalle dell’area naturalistica che sorge sulla foce del fiume Nervia, sarà realizzato Borgo del Forte Campus: un campus internazionale con parco a verde pubblico, 6 campi da tennis, una piscina olimpionica, una scuola internazionale con annesso dormitorio per docenti, studenti e atleti, e uno spazio eventi.