Parte il Salone del Mobile: oltre 2mila brand in mostra

«Il Salone del Mobile non è solo la vetrina di un comparto industriale di eccellenza, ma è un arcipelago densamente popolato, fatto di oltre 2mila aziende espositrici e i tantissimi visitatori che percorrono i padiglioni in questi giorni. Un arcipelago con una governance coesiva e inclusiva, fatto di piccole, medie e grandi imprese. È un patrimonio collettivo che una comunità di aziende creative, anno dopo anno dal 1961 ha costruito con indipendenza, slancio, tenacia e una grandissima professionalità, dimostrando di saper fare sistema».

È un discorso pieno di passione quello con cui Maria Porro, presidente del salone del Mobile di Milano, apre la 61esima edizione della più grande fiera internazionale dedicata al settore dell’arredamento e del design, tornata nelle tradizionali date di aprile dopo tre anni di pandemia.

Sembrano passati decenni, perché in questo tempo breve è accaduto di tutto. E il Salone non poteva tornare senza tenere conto delle tante, profonde, trasformazioni avvenute. Nel mondo. Nell' industria. Nelle comunicazioni. Nei grandi eventi.

Apre il Salone del Mobile: a Rho Fiera Milano fino al 23 aprile

L’intervento della premier Giorga Meloni

Presente all’inaugurazione, come accennato, anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha toccato molti punti cari al settore, da quello dell’innovazione a quello della formazione, fino alla necessità di creare una filiera italiana del legno che comprenda anche una maggiore e migliore valorizzazione delle nostre foreste.

Il nuovo Salone

E allora eccolo, il nuovo Salone del Mobile, che ha aperto questa mattina alla presenza della presidente del consiglio Giorgia Meloni. Nuovo nel layout, nel format, nei contenuti. Ma non nella qualità, con tutti i più blasonati marchi del Made in Italy presenti in fiera: oltre 2mila brand (compresi 550 designer under 35 del Salone Satellite) , di cui il 34% dall'estero, soprattutto Europa, Stati Uniti e Brasile.