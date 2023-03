Parte la sfida dell’internet da satellite: Oneweb sfida Musk e arrivano i cinesi

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il primo a pensare di distribuire internet dallo spazio è stato Elon Musk, ancora una volta, con la sua costellazione Starlink, ma la sua buona riuscita, anche geopolitica e militare, ha aperto la via a parecchi altri operatori, anche istituzionali, che ora sono in fermento.

Starlink opera con satelliti relativamente piccoli ed economici, lanciati dal vettore Falcon 9 di SpaceX, sempre di Musk, a decine alla volta. Nominalmente permettono di avere un accesso a internet veloce in ogni punto del globo, oceano compreso, ma questo solo quando la costellazione sarà completa, al momento, più di 4mila satelliti in orbita, coprono comunque vari punti del globo.

Siccome sono in orbita bassa, sui 400 chilometri il tempo di latenza terra-satellite e viceversa è molto basso, e questo è un grande vantaggio rispetto ai grandi satelliti per telecomunicazioni finora usati, che stanno in orbita geostazionaria a oltre 30mila chilometri dal suolo terrestre, quindi con tempi di latenza dell'ordine del decimo di secondo.

Il mercato però non è monopolio di Musk, anzi, l'utilità dimostrata alla grande dai satelliti Starlink anche nell’ambito della guerra in Ucraina ha fatto capire a diversi nuovi attori, commerciali ovviamente ma anche governativi fra cui l'Europa, come il possesso di una costellazione analoga sia oramai una questione indifferibile per tenere la posizione nello scacchiere mondiale.

È così che è tornata in primo piano Oneweb, anche lei partita presto, che con l'ultimo lancio di qualche giorno fa arriva a 580 satelliti, molto vicino al valore finale previsto per la costellazione completa. A fine maggio i satelliti copriranno dal Mediterraneo centrale al Polo e per la fine del 2023 verrà coperta anche la fascia equatoriale e in simmetria si stenderà la rete all'emisfero Sud.