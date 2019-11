Parte la sfida per il Black Friday: l’89% guarda soltanto il prezzo Il 94% degli italiani si documenta, facendo molte ricerche online per confrontare i prezzi. La caccia all’affare online è in programma il 29 novembre: secondo l’Osservatorio del Politecnico di Milano raggiungerà i 3mila miliardi di euro, in aumento del 20% sul 2018

(kite_rin - stock.adobe.com)

Avviso ai naviganti in vista dell’appuntamento sul web per il Black Friday: in Italia l'89% degli acquirenti online guarda al prezzo, come fattore principale e determinante sulla scelta del prodotto, solo in secondo piano pesano altri elementi come la rapidità di consegna.

La caccia all’affare dell’ultimo venerdì del mese (quest’anno il 29 novembre) porterà milioni di utenti online a fare questa scelta: l'Osservatorio eCommerce B2c del Politecnico di Milano stima che il valore degli acquisti online nel mondo raggiungerà i 3mila miliardi di euro (+20% circa rispetto al 2018). La quasi totalità del business è, come si è detto, mossa dalla convenienza: a chiarire le priorità dei consumatori sono i risultati dello studio condotto dalla società di logistica Ups su circa 18mila acquirenti online in 15 paesi in Europa, Americhe e Asia, inclusa l'Italia; che analizza anche l'impatto che le nuove generazioni (Baby Boomer, Generazione X, Millennial e Generazione Z) stanno avendo sulle dinamiche retail.

L’informazione fa la differenza



Dall’indgine Ups emerge che i clienti fanno ricerche prima dell'acquisto, più di quanto si immagini. Il 94% dei clienti italiani effettua ricerche sui prodotti prima di acquistarli online, mentre le generazioni più giovani sono quelle che si lasciano influenzare di più dalle recensioni dei clienti.

Gli italiani sono più interessati a ricercare informazioni sul prezzo del prodotto e sugli sconti (89%), poi sulle opzioni di consegna, inclusi velocità e costi (62%), infine sui dettagli del prodotto e le alternative (44%).

Quando acquistano da negozi online stranieri, il 94% degli acquirenti italiani si aspetta di visualizzare tutte le spese di spedizione, inclusi dazi e tasse, prima di completare l'acquisto.



I programmi fedeltà