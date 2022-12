Parte la Winter Experience di Trenitalia: più treni Roma-Milano, intermodalità e “green”

Ascolta la versione audio dell'articolo

Parte domenica 11 dicembre l’orario invernale di Trenitalia. Con la Winter Experience 2022 presentata a Milano dall’ad e direttore generale di Trenitalia Luigi Corradi parte la nuova offerta invernale «che mira - si legge in una nota - a sviluppare una mobilità sempre più integrata, multimodale e sostenibile anche dal punto di vista economico e sociale». L’offerta riguarderà il Polo passeggeri del gruppo che spinge l’acceleratore sull’integrazione tra ferro e gomma, per favorire la mobilità collettiva e condivisa.

Tra le novità la maggiore offerta di treni Frecciarossa Roma-Milano no stop (sotto le 3 ore di viaggio), il servizio duplex sulla stessa tratta con un capienza di 900 passeggeri, il servizio “door to door”, le cabine excelsior sugli intercity e i podcast con le guide al territorio che si sta attraversando con il treno.



Il traffico

I numeri registrati da Fs segnano un aumento di viaggiatori sui treni rispetto al periodo pre-Covid. Oltre 3 milioni di passeggeri hanno scelto il Frecciarossa per viaggiare ad agosto (+4% rispetto al 2019); 340 mila i viaggiatori su Intercity, Eurocity ed Euronight e 728.000 quelli sul Regionale nel “Ponte di Ognissanti” (rispettivamente +8% +25% rispetto al 2019); 5.700 passeggeri al giorno a luglio e agosto sui treni di Ferrovie del Sud Est (+4% rispetto al 2019) e 2,4 milioni di passeggeri trasportati da Busitalia in Umbria nel mese di settembre (+6% rispetto al 2019).

La montagna e i mercatini di Natale

L’offerta invernale prevede due Frecciarossa da Milano, Reggio Emilia, Bologna, Firenze, Roma e Napoli per Oulx e Bardonecchia (Torino) si possono raggiungere le cime piemontesi e con i FrecciaLink per la neve, con una nuova livrea, si può raggiungere il cuore delle Dolomiti tra Cortina, la Val Gardena, la Val di Fassa, la Val di Fiemme e Madonna di Campiglio grazie a 10 Frecciarossa e Frecciargento tra il Sud, Roma e Bolzano e due Frecciarossa da e per Milano. Inoltre i due collegamenti Milano-Parigi avranno la fermata a Bardonecchia per valorizzare il turismo da Oltralpe. Chi sceglie il Trentino, invece, può viaggiare durante la settimana con 10 Frecciarossa e Frecciargento tra Roma e Bolzano e due Frecciarossa da e per Milano.

Weekend in montagna anche con l'Intercity Torino-Genova che avrà una nuova fermata a Bardonecchia.

Il servizio “door to door” e i treni Roma-Milano

Si rafforza il modello door-to-door con l’aggiunta dei i servizi di primo e ultimo miglio (ad esempio parcheggi, taxi, noleggio auto, car sharing o e-scooter sharing, monopattini) o di servizi per la prenotazione di alloggi, deposito o spedizione del bagaglio. Per quanto riguarda il collegamento tra Roma e Milano con il nuovo orario invernale si aggiungeranno due a 2 nuovi collegamenti in Frecciarossa, facendo crescere così a 88 il numero di collegamenti giornalieri tra i capoluoghi di Lazio e Lombardia; c’è poi il rafforzamento delle ore di punta, con un treno ogni 15 minuti e 43.000 posti offerti al giorno. Inoltre, i posti offerti aumenteranno nei giorni a più alta mobilità grazie all'utilizzo del Frecciarossa 1000 duplex.

I servizi nel Mezzogiorno

Nei periodi di ponti e festività, inoltre, ritorneranno i due collegamenti Frecciarossa notturni Milano-Reggio Calabria. Sempre in Calabria partirà un nuovo modello di offerta Regionale che prevede, tra l'altro, maggior frequenza nell' area metropolitana di Reggio Calabria, più treni tra Lamezia e Catanzaro Lido, più soluzioni dirette da e per Cosenza passanti per Paola e maggiori possibilità di interscambio. Chi sceglierà di viaggiare di notte diretto in Sicilia potrà scegliere i servizi letto Excelsior (carrozza letto dotata di cabine con wc e doccia) anche su Intercity Notte Milano–Siracusa oltre che su Roma-Siracusa. A bordo di tutti i treni Intercity Notte, inoltre, sarà previsto un servizio per cena a bordo.