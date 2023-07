Parte la XXI edizione di Startcup Lombardia

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Startcup Lombardia arriva alla XXI edizione. È stata presentata la competizione organizzata dalle Università e dagli Incubatori universitari lombardi e promossa da Regione Lombardia - Direzione Generale Sviluppo Economico Assessore Guido Guidesi e Musa - Multilayered Urban Sustainability Action. L’iniziativa, dal 2016, grazie anche al supporto di Regione Lombardia, ha assegnato grant per oltre 750mila euro, contribuito alla nascita di 37 aziende che hanno raccolto oltre 8 milioni di investimenti cumulati, con un fatturato complessivo di 2,5 milioni di euro e la creazione di 100 nuovi posti di lavoro.

Guidesi: «Ricetta vincente per avviare sfide innovative»

«Startcup si è dimostrato una ricetta vincente per avviare sfide innovative insieme alle Università e per dare continuità ai nostri primati attraverso le idee dei giovani. Mi preme sottolineare i grandi benefici per tutto il nostro tessuto economico grazie alla collaborazione tra università, Regione e aziende. Startcup è il "sistema Lombardo" che si apre ai giovani e guarda con loro al futuro», ha affermato l'assessore allo Sviluppo Economico di Regione Lombardia, Guido Guidesi, che ha annunciato che «quest'anno ospiteremo il premio nazionale dell'Innovazione perché crediamo molto in questo progetto capace di creare un moltiplicatore di investimenti». Nell'inviare il proprio saluto, il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha sottolineato come «questa iniziativa sia sempre più un punto fermo importante e qualificato nell'ambito dell'innovazione e della ricerca. Startcup permette alle imprese, ma anche ad aspiranti imprenditori, di proporre progetti che, in molti casi, si trasformano in realtà, con la concreta applicazione dell'idea proposta in questa occasione».

Loading...

Candidature entro il 12 settembre 2023

Possono presentare la candidatura a Startcup Lombardia aspiranti imprenditori, gruppi di lavoro e imprese costituite. Anche per l’edizione 2023 Regione Lombardia ha rinnovato il supporto alla competizione con un montepremi di 150mila euro per i migliori progetti, candidati in quattro categorie: ICT & Services, Industrial Technologies, Life Science & MedTech e CleanTech & Energy. Saranno 4 i progetti vincitori, uno per categoria, che riceveranno un contributo di 25mila euro ciascuno. Confermati anche quest’anno, i Premi Speciali (eventualmente cumulabili con quelli di categoria): Sostenibilità, assegnato al progetto che ha un impatto positivo ad ampio livello su temi ambientali, sociali ed economici e Social Impact, assegnato al progetto che ha un impatto positivo sulla società, le persone e le comunità. Entrambi i vincitori riceveranno un contributo di 25mila euro ciascuno. Infine, verranno assegnate sei Menzioni Speciali (ai 4 vincitori di categoria, al vincitore del Premio Speciale Sostenibilità e a un progetto tra i finalisti) che riceveranno l’accesso diretto al premio nazionale Innovazione (Pni), che sarà appunto ospitato dalla Lombardia. Il termine ultimo per la presentazione delle candidature è il 12 settembre 2023. I vincitori saranno annunciati il 26 ottobre successivo.