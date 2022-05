Partecipate, chi entra e chi esce Da Sea a Mm candidati e progetti

Le ipotesi sull’acqua

Anche la partecipata Metropolitana milanese (Mm), gestore del servizio idrico a Milano (oltre che delle case popolari di proprietà del Comune e della manutenzione di impianti sportivi e delle scuole comunali), va verso il rinnovo del cda. Potrebbe essere riconfermato il presidente Simone Dragone, dopo un primo mandato. Punto interrogativo invece sulla permanenza come consigliere di Alessandro Russo, che è anche presidente del gruppo Cap. Una sua possibile uscita potrebbe essere interpretata come il congelamento dell’ipotesi di aggregazione tra Mm e Cap (ma si può anche dire il contrario, e cioè che se l’aggregazione dovesse avvenire, per Russo potrebbe porsi il problema di un conflitto di interessi, quindi meglio uscire).

Intanto è stato redatto lo studio di fattibilità che indica la strada per la fusione tra Mm e il Gruppo Cap, controllato dalla Città metroplitana di Milano e da altri comuni di Monza e Brianza, Pavia, Varese, Como. In questo modo nascerebbe una nuova società con un bacino potenziale di 3,5 milioni di utenti: i 2 milioni gestiti al momento dal gruppo Cap più 1,5 milioni circa di residenti milanesi. Lo studio, realizzato dall’Ambito territoriale ottimale (Ato) della Città metropolitana di Milano, mette in evidenza «un risparmio medio di circa 4 milioni», grazie al quale «si potrebbe generare una riduzione tariffaria pari all’1%, ovvero una maggior capacità di fare nuovi investimenti a parità di tariffa del Sistema Idrico Integrato per circa 56 milioni di euro (+3% di investimenti complessivi nel periodo delle vigenti concessioni)».

Gli obiettivi evidenziati sono: «la riduzione dei prelievi di acqua dalle elevate caratteristiche qualitative dalle falde profonde e quindi la tutela delle fonti di approvvigionamento, il risparmio di energia, la riduzione dei costi di depurazione, l’aumento di efficienza dei depuratori», a cui si aggiunge l’efficientamento dei sistemi fognari.

Nel dettaglio, vengono illustrate le aree dove sarebbe possibile ridurre i costi grazie alle economie di scala, indicando la migliore delle ipotesi (best) e la peggiore (worst). Mediamente per ogni attività - dagli acquisti di materiali alla manutenzione, dalle assicurazioni e fidejiussioni alle spese per le tecnologie - ci sarebbe un miglioramento che va dal 3 al 5%, fino a punte del 10%. Verrebbero inoltre «azzerati i costi duplicati (spese per consulenze tecniche, organizzative, legali e notarili, amministrative fiscali, revisione legale, odv, comunicazione e marketing). Inoltre, per il quadriennio 2024-2027 potrebbe esserci un aumento degli investimenti del 10%, per ammontare cumulato di 185 milioni.

La visione di Palazzo Marino

L’ipotesi di aggregazione del ramo idrico di Mm con Cap non sembra entusiasmare i vertici di Palazzo Marino, nonostante il dossier sia aperto da anni. Questo perché, a livello pratico, la società rischia di indebolirsi finanziariamente senza le entrate della gestione dell’acqua. Inoltre politicamente viene visto come un azzardo, perché l’acqua è sempre un tema che ha un impatto comunicativo e ideologico forte, e con Mm Milano ha già la tariffa più bassa d’Italia. Infine, il Comune di Milano passerebbe dal controllo totale di una sua società al 40% detenuto all’interno di questa possibile società multiterritoriale.