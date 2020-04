Partenza a razzo per i nuovi fondi Usa alle Pmi (anche italiane) Oltre 4 miliardi di dollari richiesti il giorno di pre-avvio del piano che offre prestiti fino a 10 milioni a fondo perduto per le imprese di Laura La Posta

Donald trump (Epa)

Le banche americane sono state travolte dalle richieste dei fondi federali per piccole e medie imprese che l’Amministrazione Trump gli ha chiesto di gestire. Fondi varati per evitare il tracollo dell’economia e il boom dei licenziamenti negli Usa: ben 10 milioni le richieste di indennità di disoccupazione in due settimane a causa del lockdown da pandemia.

Oltre 4 miliardi di dollari sono stati chiesti agli sportelli nel giorno di pre-avvio del piano di sostegno alle Pmi (denominato Sba Ppp), mandando in tilt l’operatività corrente delle banche. E questo scenario riguarda solo due istituti di crediti grandi, Bank of America e JPMorgan Chase per poche ore, e quelli più piccoli, di comunità, perché gli altri grandi gruppi finanziari hanno alzato bandiera bianca, annunciando l'avvio delle operazioni per lunedì 6 aprile. Intanto, le Pmi invocano i fondi a gran voce. Ma la buona notizia, per le filiali americane di aziende italiane e per le loro controllate (oltre che per le imprese individuali), è che anche le società a capitale estero possono accedere agli aiuti, purché al di sotto dei 500 dipendenti su suolo americano. Una novità decisa all'alba di venerdì 3 aprile con un regolamento pubblicato online.

Il caos gestionale

Ad alimentare le forti preoccupazioni dei banchieri, sempre sotto traccia per non urtare la suscettibilità del Presidente Trump, ci sono i risvolti legali per la scelta dei beneficiari delle misure, problemi informatici sulla piattaforma federale gestita dalla Small business administration (Sba) e il taglio della remunerazione per la gestione delle operazioni: non più dallo 0,5% al 4% in base all'entità dei fondi federali erogati ma un 1% flat. Il taglio è un'altra misura maturata nel blitz normativo digitale del 3 aprile. «Ci viene chiesto di approvare le domande nel giro di un giorno e di non preoccuparci di possibili frodi, perché i controlli successivi dell'amministrazione federale staneranno i furbi: abbiamo le mani nei capelli per questa richiesta di azzerare tutte le procedure; per prudenza porteremo avanti prima i clienti ai quali abbiamo già concesso prestiti, perché la compliance su di loro è già stata svolta in passato», commenta la General counsel a capo degli affari legali di un grande istituto di credito a New York, chiedendo l’anonimato.

Persino JPMorgan Chase ha annunciato che sta riscontrando enormi difficoltà e che potrebbe impiegare diversi giorni per fronteggiare l'enorme mole di lavoro. Eppure, il potente gruppo finanziario è stato fra i primi ad attivarsi. In una videocall con i clienti il primo aprile, John Simmons, Head of middle market & specialised industries, ha condiviso un file dettagliato con le istruzioni per l'uso delle norme, raccomandando di «fare un check-up completo dell'azienda con vari scenari “what if”, prima di presentarsi in banca: quanto dura la cassa se il lockdown dovesse durare 3 mesi, 6 mesi o un anno, come cambierebbero i key performance indicator, quali strategie possono essere approntate».

La corsa all’oro federale

Il caos gestionale deriva dalla velocità dell'intervento anti-crash. Questo programma di aiuti – chiamato Sba Ppp (Small business administration Paycheck protection program) - è stato varato il 29 marzo, chiarito con prime istruzioni il 31 marzo, avviato il 3 aprile e modificato a poche ore dal primo via. Sarà difficile, in un simile caos, mantenere la promessa di far avere i fondi sui conti correnti dei richiedenti entro un paio di settimane .