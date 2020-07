Partenza sprint per il Btp Futura, nel primo giorno ordini per 2,3 mld Registrati 65mila contratti per un volume totale di 2,375 miliardi: mancano ancora quattro giornate di collocamento di Claudio Celio

(ANSA)

Chiude ben sopra la soglia dei due miliardi di euro la prima giornata del collocamento del BTp Futura, il nuovo titolo di Stato lanciato dal Tesoro per i risparmiatori con l'obiettivo di finanziare le spese previste negli ultimi provvedimenti varati dal Governo per fronteggiare l'emergenza Covid-19 e sostenere la ripresa economica del Paese.

La prima delle cinque giornate di collocamento previste ha registrato oltre 65mila contratti per un volume totale di 2,375 miliardi di euro.

Il mese scorso il collocamento record del BTp Italia aveva chiuso la prima giornata con ordini retail per 4,01 miliardi. In quel caso pero' le giornate di collocamento dedicate ai risparmiatori erano tre contro le cinque previste per il nuovo BTp Futura che, salvo chiusure anticipate, potra' essere sottoscritto fino a venerdì 10 luglio.

I rendimenti minimi garantiti

Il Btp Futura avrà tassi cedolari minimi garantiti pari all'1,15%, 1,30% e all'1,45%. In particolare, la serie dei tassi cedolari minimi garantiti dell'emissione è la seguente:

- 1,15% dal primo al quarto anno;

- 1,30% dal quinto al settimo anno;

- 1,45% dall'ottavo al decimo anno.

I tassi cedolari definitivi saranno annunciati alla chiusura del collocamento, e non potranno comunque essere inferiori ai tassi cedolari minimi garantiti.

(Il Sole 24 Ore Radiocor)