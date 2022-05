Partire dai dati per riformare il territorio: dalla digitalizzazione della Pa al rilancio del Paese

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) segna la strada verso la creazione di un Paese più digitalizzato, innovativo, inclusivo, attento all'ambiente e alle esigenze dei territori. In questo percorso di profondo cambiamento, la Pubblica Amministrazione gioca un ruolo fondamentale. Quella della PA, infatti, è una riforma trasversale a tutto il Piano, poiché interessa i grandi enti centrali così come i piccoli comuni, con un impatto che riguarda l'intera popolazione e che influisce quindi in generale sul clima economico e culturale del Paese. Per realizzarla è dunque necessario partire dai veri beneficiari di questa transizione – cittadini ed imprese – disegnando servizi pensati sulle loro reali esigenze, che siano sostenibili per la comunità e capaci di realizzare inclusione. Un percorso che deve fondarsi su una conoscenza profonda e capillare del territorio.

Niente di nuovo, in fin dei conti: costruire i propri servizi sulle reali necessità degli utenti finali, cioè i cittadini, è da sempre la missione ultima della Pubblica Amministrazione. Il PNRR, però, convoglia risorse e sforzi su un elemento che rende questo obiettivo, per la prima volta, raggiungibile in modo pervasivo: la digitalizzazione. È, infatti, grazie al digitale, e ancora di più grazie al governo del dato che questo abilita, che possiamo conoscere in modo approfondito l'ambiente in cui operiamo, misurando gli impatti di riforme e politiche. I dati, la loro aggregazione da fonti eterogenee apparentemente non correlate e la capacità di creare relazione e interazione tra essi, sono il fattore chiave indispensabile per fare sì che le Pubbliche Amministrazioni prendano decisioni i cui effetti siano misurabili e condivisi.

Ed è proprio qui che l'approccio adottato e le scelte tecnologiche fatte giocano un ruolo determinante. La capacità di gestire il dato si fonda, infatti, su tre principali pilastri: da un lato le tecnologie per la raccolta e l'analisi, dall'altro le metodologie da seguire per far sì che i dati siano aperti, facilmente accessibili e leggibili da software. A questo si aggiunge la capacità di interpretare e quindi usare i dati per sviluppare nuovi servizi che rappresentino un valore non solo per chi li eroga ma anche per chi ne fruisce.

In questo contesto diventa imprescindibile l'adozione di una nuova cultura di condivisione del dato. La quantità di dati generati da un territorio, o meglio dalle tante realtà pubbliche e private che lo compongono, infatti, è immensa. Spesso, però, la loro qualità e la mancanza di una visione d'insieme li rende molto meno utili di quello che potrebbero essere. Una criticità che può essere sciolta solo grazie alla costruzione di basi dati centralizzate e interoperabili, con informazioni certificate e geolocalizzate, che abilitino una conoscenza approfondita e condivisa tanto dei territori quanto dei suoi abitanti.

Per le persone, la creazione di piattaforme di questo genere ha come effetto diretto la realizzazione di servizi nuovi e più efficienti, che seguono il principio “once only”. I cittadini (ma anche le imprese) non dovranno più fornire informazioni già in possesso della Pubblica Amministrazione, di qualunque ente si tratti. Il record dei rapporti tra cittadino e PA avverrà una sola volta e per sempre perché, una volta registrato, il dato resterà a disposizione ovunque e in modo permanente. Non sarà quindi mai necessario richiederne la duplicazione. Si uscirà così, finalmente, dalla logica a silos con cui è stata organizzata finora la gestione di dati e documenti da parte della PA e si lavorerà per sostituirla con una logica di processo. Un vantaggio notevole in termini di semplificazione dell'esperienza utente e dei processi amministrativi.