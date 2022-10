Partire da Firenze, per investire nell’Italia delle città storiche

Ascolta la versione audio dell'articolo

L'inaugurazione del flaship store Minotti di Firenze, in partnership con Belvedere, è simbolo di tante cose, a partire dalla nuova direzione dell'azienda che guarda all'Italia non più come terra d'origine e luogo della produzione, ma come nuovo mercato e sfida imprenditoriale. «Minotti è partita 30 anni fa con la costruzione di una rete di monomarca all'estero (47 al momento) di grande valore internazionale, che ha permesso all'azienda di arrivare dove è oggi», esordisce Renato Minotti, insieme al fratello Roberto alle redini dell'azienda dal 1991. «Siamo stati sempre più profeti all'estero, ma adesso, proprio in Italia, abbiamo il progetto di dar vita una serie di flagship store nelle nostre città storiche più importanti. Un percorso che parte da Firenze, capace di unire un'internazionalità incredibile al suo essere culla della bellezza e della cultura del bello.

Da sinistra Roberto e Renato Minotti i due co-ceo dell'azienda fondata nel 1948, e Rodolfo Dordoni, art director del marchio.

Stiamo già mettendo a punto altri due aperture per il prossimo anno e l'obiettivo è quello di realizzare nel nostro Paese quello che abbiamo sviluppato all'estero, sempre con grande attenzione alla scelta dei partner, perché tutto parte sempre dalle persone».

Lo store di Firenze, incastonato in Piazza Strozzi, è un volume esteso su due livelli di circa 250 metri quadrati, caratterizzato da arcate in facciata, capitelli, soffitti voltati, lesene all'interno. Al piano terra si trova la maggior parte della superficie di esposizione, mentre il primo piano ospita gli uffici operativi, una boardroom e l'ufficio direzionale. Una scatola contemporanea calata in un involucro rinascimentale, a cui ha lavorato il team guidato da Susanna Minotti, head of interior decoration dell'azienda. «Riflettenze, matericità, contrasti cromatici - realizzati sia attraverso cambi di pavimento sia con l'alternanza di texture alle pareti - danno vita a cambi di scenario che restituiscono sensazioni diverse in ogni ambiente. Abbiamo fatto largo uso di rovere color wengé e di acciaio spazzolato (che enfatizza il camino, protagonista del piano espositivo, ma non solo, ndr). È un materiale utilizzato molto nelle nostre ultime collezioni, con un chiaro rimando anni Settanta, ma anche un elemento che ci lega ancor di più a Firenze: proprio qui in città infatti Gae Aulenti ha firmato un progetto abitativo (l'appartamento all'interno di Palazzo Pucci, ndr) dove si fa un uso interessantissimo ed estensivo dell'acciaio».

La scala domestica dello showroom, la sua suddivisione in stanze che si susseguono, la collezione di opere d'arte contemporanea sullo sfondo, non fa che enfatizzare la sensazione di muoversi in uno spazio amico, in cui viene voglia di accomodarsi, passare del tempo, rilassarsi, scegliendo fra i sistemi di seduta Connery e Roger firmati da Rodolfo Dordoni e protagonisti assoluti degli spazi, oppure sui più raccolti Lars e Sendai della coppia giappo-danese Inoda+Sveje. Spicca la famiglia di contenitori e tavolini Boteco, che esprimono l'approccio razionalistico e la giustapposizione di materiali diversi di Marcio Kogan e le stondature della famiglia di sedute e tavolini Torii, disegnata da Nendo. Ed è proprio nella sala da pranzo, intorno al tavolo Marvin firmato da Rodolfo Dordoni, che chiedo all'architetto –art director dell'azienda e ospite d'onore per l'inaugurazione del flagship, e a Roberto Minotti di entrare nei dettagli di questi 25 anni di collaborazione.

Quali sono gli elementi che in tutti questi anni vi hanno tenuto insieme?