Partite Iva, come funziona il mini sconto sugli avvisi bonari 2017 e 2018

È tuttavia evidente che l’effettivo beneficio è ridotto, rispetto a quello previsto dalla norma, e di fatto quantificabile nella misura del 10% delle sanzioni per omesso versamento, così come previsto sempre nel caso in cui il pagamento della totalità delle somme o della prima rata avvenga entro 30 giorni dal ricevimento. Circostanza che, di fatto, rischia di non rappresentare un vero incentivo alla definizione.

I requisiti richiesti

Per accedere alla definizione agevolata, è necessario: essere titolari di una partita Iva attiva al 23 marzo 2021 e aver subito nel periodo d’imposta 2020 una riduzione del volume di affari maggiore del 30% rispetto al volume di affari del periodo d’imposta 2019. I soggetti non tenuti a presentare la dichiarazione Iva faranno riferimento per la riduzione ai ricavi o compensi indicati nella dichiarazione dei redditi per il periodo d’imposta 2020. La possibilità di beneficiare della definizione sarà comunicata con la notifica dell’avviso bonario.

Il contribuente riceverà quindi comunque l’avviso con la proposta di definizione e l’importo ridotto da versare. Dovrà accettare tutti i rilievi e pagare gli importi indicati (o la prima rata) entro 30 giorni dal ricevimento dell’avviso bonario.

LA PROCEDURA

