Bonus 600 euro, il sito dell’Inps va in tilt. Tridico: «100 domande al secondo». Attese 5 milioni di richieste. «Ma non c’è urgenza»

Sarà erogata dall’Inps dopo la presentazione della domanda, anche con il Pin semplificato. «Si informa che le domande per usufruire della prestazione «indennità 600 euro - si legge sul sito dell’Inps - potranno essere presentate a partire dal primo aprile 2020. Se si desidera il pagamento con accredito su conto corrente, accertarsi di avere a portata di mano le proprie coordinate bancarie».

I requisiti per liberi professionisti e cococo

L’indennità va a beneficio dei liberi professionisti, titolari di una partita Iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 - inclusi i partecipanti agli studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomi iscritti alla gestione separata dell’Inps - e anche ai co.co.co con rapporto di lavoro attivo sempre alla data del 23 febbraio iscirtti in via esclusiva alla gestione separata con il versamento per il 2020 dell’aliquota contributiva del 34,23%.

L’indennità, come detto in precedenza, è di 600 per il mese di marzo, somma che potrebbe salire a 800 euro per aprile. Il budget complessivo è di 203,4 milioni di euro.

La circolare Inps per chiedere il bonus da 600 euro Visualizza

I lavoratori autonomi e professionisti iscritti agli enti di diritto di privato di previdenza obbligatoria diversi dall’Inps per beneficiare dei 600 euro devo rispettare precisi requisiti di reddito (nessuna indennità se il reddito supera i 50mila euro). Poi l’attività deve essere stata limitata dai provvedimenti restrittivi emanati in conseguenza dell'emergenza sanitaria.

In particolare, il bonus verrà riconosciuto se sono rispettati questi requisiti:

● redditi non superiori ai 35mila euro nel periodo di imposta 2018;

● reddito compreso tra i 35mila e i 50mila euro nel periodo d’imposta 2018 e cali di attività pari almeno al 33% nei primi mesi del 2020 (rispetto al periodo 2019).



Indennità anche per artigiani, commercianti e coltivatori diretti

Stesso importo e stesse regole anche per i lavoratori iscritti alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi: artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni. Il sussidio è riconosciuto a condizione che non siano titolari di pensione e che non siano iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, (ad esclusione della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995). Tra i beneficiari

sono compresi anche i soggetti obbligatoriamente iscritti alla gestione autonomi commercianti oltre che alla previdenza integrativa obbligatoria presso l'Enasarco.

Per il periodo in cui si beneficia di questa indennità dell'indennità - precisa l’Inps - non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo familiare. Il budget è di 2.160 milioni di euro per il 2020.



Compresi i lavoratori stagionali del turismo

Il bonus è previsto poi per i lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali che abbiano cessato (senza che questo sia dipeso da loro) il rapporto di lavoro tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 che non abbiano pensione né, alla data del 17 marzo,alcun rapporto di lavoro dipendente. Anche per questa categoria di lavoratori non è previsto per marzo oltre alla contribuzione figurativa neanche l'assegno al nucleo familiare. Il budget è di 103,8 milioni di euro. È bene controllare all’interno della circolare 49 quali sono le attività economiche riconducibili ai settori del turismo e degli stabilimenti termali, consultando i codici Ateco elencati.