Partite Iva, perché la corsa alla flat tax è a rischio flop

I tecnici del Senato: recupero a rischio



Ma proprio sulle misure del Ddl di Bilancio, che tra l’altro abolisce anche il regime di flat tax al 20% per ricavi o compensi da 65.001 a 100mila euro che sarebbe dovuto partire a gennaio 2020, i tecnici del Senato avanzano dubbi sulla quantificazione delle misure.

In particolare, il servizio Bilancio di Palazzo Madama sottolinea che «non è indicato il numero di soggetti che, si ipotizza, transiterà dal regime forfettario vigente» a quello più stringente proposto dalla manovra «suddiviso tra soggetti che sostengono oneri per lavoro dipendente oltre il limite di 20mila euro e soggetti che l’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente oltre la soglia di 30mila euro».

Inoltre, fanno notare sempre i tecnici del Senato, non si tiene in considerazione nella stima di maggior risparmio il valore dell’aliquota media Irpef che, secondo le simulazioni del Governo, «è possibile dedurre in percentuali notevolmente differenti tra loro» a seconda dei casi con aliquota media che va dal 3% a quella del 41,6 per cento.

* E’ stato correto in 30mila il valore della soglia di redditi da lavoro dipendente