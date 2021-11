Partite Iva e fisco: bloccata la sanatoria degli avvisi bonari

Ascolta la versione audio dell'articolo

La sanatoria degli avvisi bonari per le partite Iva è (per ora) una mission impossibile. Le lettere dell’agenzia delle Entrate che imprese e professionisti stanno ricevendo in questi giorni per aderire alla definizione agevolata senza sanzioni e importi aggiuntivi prevista dal primo decreto Sostegni della scorsa primavera (Dl 41/2021) rischiano di essere, di fatto, inutilizzabili senza l’autocertificazione degli aiuti di Stato contro il Covid già ottenuti.

La questione sta tutta in un passaggio nell’allegato 1 della lettera (denominato «Proposta di definizione agevolata»): «Dai dati indicati nelle dichiarazioni presentate, risulta che Lei possiede i requisiti per accedere alla definizione. Tuttavia, l’effettiva fruizione del beneficio è subordinata al rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19”».

In pratica l’Agenzia sulla base del confronto tra le dichiarazioni Iva individua quali sono i contribuenti che, a seguito dei controlli automatizzati sulle dichiarazioni, sono in debito verso il Fisco e possono rientrare nella sanatoria perché hanno subito una riduzione maggiore del 30% del volume d’affari dell’anno 2020 rispetto al volume d’affari dell’anno precedente (per gli operatori economici non obbligati al modello Iva l’ammontare dei ricavi e compensi risultante dalle dichiarazioni dei redditi). A quel punto la lettera propone un doppio conteggio: l’importo integrale dovuto a seguito del controllo sulle liquidazioni delle dichiarazioni dei redditi e Iva relative agli anni d’imposta 2017 e 2018 oppure l’importo scontato di sanzioni e somme aggiuntive in base alla sanatoria. Il tutto con un doppio modello F24 a seconda che si opti per l’una o per l’altra strada.

Ecco l’ostacolo, per ora insormontabile

Non è difficile ipotizzare che, a maggior ragione in una fase di difficile uscita dalla crisi pandemica, la scelta ricada sulla somma scontata. Qui però arriva l’ostacolo (al momento) insormontabile. La definizione agevolata si perfeziona con il pagamento dell’importo ridotto entro 30 giorni dal ricevimento della presente proposta (o versando la prima rata in caso di pagamento scaglionato sempre nel termine di 30 giorni). Ma, come anticipato, non basta, perché il contribuente deve attestare di non aver superato il tetto dei massimali degli aiuti Covid previsto in sede comunitaria: 1,8 milioni di euro per la sezione 3.1 del Quadro temporaneo (per le imprese del settore della pesca e dell’acquacoltura il limite è 270mila euro e per le imprese del settore della produzione primaria di prodotti agricoli è 225mila euro); 10 milioni di euro per la sezione 3.12 relativa ai contributi per i costi fissi.

Manca la possibilità di preparare l’attestazione

Un’attestazione standard, utilizzabile anche per altre tipologie di misure anti-Covid, che però non ha ancora visto la luce. A prevederla era sempre il primo decreto Sostegni, che demandava il “compito” di definirne i contenuti a un decreto del ministero dell’Economia per cui però non era prevista una tempistica di adozione. Un decreto che allo stesso tempo richiedeva un’interlocuzione preventiva per i profili coinvolti con la Commissione Ue e quindi è possibile che nel tragitto tra Roma e Bruxelles qualcosa si sia inceppato o semplicemente si sia accumulato un ritardo.