Partite Iva / Flat tax a 85mila euro e sugli aumenti di reddito

Il governo ha già avviato le procedure per chiedere alla commissione europea l’aumento da 65mila a 85mila euro della soglia di ricavi e compensi per la Flat Tax delle partite Iva. L’aliquota per la nuova fascia di contribuenti rimane al 15%, e sposta in alto il problema legato al rischio di meccanismi elusivi messi in atto dai contribuenti per evitare di superare il tetto di fatturazione. Per risolverlo è stato ipotizzato uno scivolo biennale nel progetto di riforma fiscale che però non è riuscito ad arrivare al traguardo dell’approvazione nella scorsa legislatura.

Nel menù della manovra c’è poi la Flat Tax incrementale, riservata sempre ai lavoratori autonomi, che prevede un’aliquota al 15% per le differenze fra i redditi 2022 e il massimo registrato nei tre anni precedenti.