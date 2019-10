Partite Iva, maneggiare con cura la tassazione dei «piccoli»

Però, cambiando prospettiva, e nell’attesa di vedere quali saranno le decisioni del governo e del Parlamento, si tratta di capire che il nuovo contesto non è di per sé sufficiente per fare tabula rasa di un sistema di certo imperfetto, ma che ha la finalità di “proteggere” soggetti che in molti casi sono realmente deboli, “marginali” verrebbe da dire.

I contribuenti non sono automi che a ogni turbolenza della politica devono ricominciare da capo. Anche di questo occorre tenere conto. Il forfait è migliorabile. Se ci sono abusi, è giusto intervenire. Se servono paletti per evitare storture – un limite per i beni strumentali e per il costo del personale – si deve procedere. Si può persino pensare che alcune attività che fatturano 65mila euro non siano poi così piccole e residuali (il secondo step al 20% per ricavi/compensi fino a 100mila euro è morto e sepolto, questo è certo) e che possano accettare qualche obbligo in più in cambio almeno di una tassazione più umana.

Ciò che invece non può essere messo in discussione è che esistono moltissime piccole attività che devono poter continuare a contare su un sistema super-snello di determinazione del reddito. Correggere il tiro ci può stare. Per andare, però, verso un sistema più giusto. Non verso un sistema più complesso.