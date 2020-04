Partite Iva, pagelle fiscali sospese. Slittano accertamenti e cartelle

Per recepire ordini del giorno o modifiche avanzate in Parlamento dalle diverse forze politiche, il decreto Aprile punta a garantire maggiore liquidità alle imprese anche con la compensazione dei crediti d’imposta. Oltre all’aumento da 700mila a un milione di euro del tetto alle compensazioni orizzontali, si prevede la sospensione della compensazione tra credito d’imposta e debito iscritto a ruolo per sbloccare il pagamento dei rimborsi con procedure automatizzate, nonché la sospensione delle verifiche della riscossione per rimborsi superiori a 5.000 euro.

Sospensioni e rinvii

In aggiunta c’è anche uno sblocca-debiti della Pa che prevede la liquidazione di 12 miliardi di crediti commerciali vantati dalle imprese che lavorano con i Comuni. Per i debitori dello Stato in arrivo anche la sospensione dei pignoramenti di conti correnti e stipendi e sul fronte controlli la rimessione in termini per mancati versamenti degli avvisi bonari.

In vista anche una serie di rinvii come quello della plastic tax e della sugar tax,nonché quello per la memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi. Rinvio quest’ultimo che farà slittare da luglio a ottobre o gennaio 2021 (è ancora da definire) anche la lotteria degli scontrini. Interventi mirati di sospensioni anche per l’accisa sui prodotti energetici e sull’acconto per il pagamento dell’accisa su gas naturale ed energia elettrica.

Aiuti e sostegni per le Pmi

Sul fronte indennizzi alle Pmi, oltre alla sterilizzazione di oneri di sistema per 600 milioni dalle bollette elettriche, con la riunione di domani si deciderà tra l’erogazione di somme a fondo perduto fino a 5.000 euro per le imprese fino a 10 dipendenti o una sospensione delle tasse dovute. Sempre per le Pmi potrebbero arrivare aiuti fino a 1,7 miliardi per gli affitti commerciali dovuti anche durante il periodo di chiusura.

Misure compensative per circa un miliardo di euro anche per il settore aereo e per il trasporto pubblico locale e quello ferroviario. Per le imprese edili, invece, il Durc in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020 sarà valido fino al 15 giugno prossimo. Per rilanciare gli investimenti potrebbero arrivare anche i 27 commissari delle opere strategiche. Alle 25 opere già ipotizzate si aggiungerebbero la realizzazione della Napoli-Bari e la ricostruzione del ponte di Aulla nello spezzino crollato a metà marzo. Sul tavolo di Gualtieri anche la possibilità di far salire dal 20 al 30% ³l’anticipo che può essere inserito nella gara dalla stazione appaltante.