Partite Iva, stretta del governo sulla flat tax fino a 65mila euro

Il faro al momento, quindi, è accesso su almeno quattro possibili ambiti di intervento. In primo luogo, la reintroduzione di alcune clausole di esclusione come quelle su dipendenti e beni strumentali: prima delle modifiche entrate in vigore lo scorso 1° gennaio, i forfettari non potevano erogare compensi a lavoratori dipendenti oltre i 5mila euro né acquistare beni strumentali oltre i 20mila euro. In secondo luogo, sul tavolo c’è anche chi propone di agire sulla suglia di ricavi o compensi che ora è stata uniformata per tutti a 65mila euro mentre fino allo scorso anno era differenziata tra le attività in base ai codici Ateco: ad esempio, per i professionisti il tetto si fermava a 30mila euro mentre per il commercio all’ingrosso o al dettaglio si attestava a 50mila euro.

Ma tra gli interventi più accreditati c’è quello relativo alla necessità di introdurre vincoli più stringenti per chi entra ed esce dal regime al di là della soglia di ricavi o compensi. Uno dei fenomeni sotto osservazione riguarda le partite Iva che per un anno intero non fatturano nulla mentre nel successivo tornano ad avvalersi del regime agevolato.

Infine nell’elenco delle soluzioni allo studio c’è anche quella di una modifica al rialzo dell’aliquota dell’imposta sostitutiva. Ma è un’ipotesi che verosimilmente sarà accantonata perché già oggi con il prelievo del 15% sono molte le micro e piccolissime partite Iva penalizzate. Anche se va ricordato che le start up possono avvalersi in partenza di un prelievo ridottissimo del 5 per cento.

Ora le proposte di intervento elaborate dai tecnici saranno sottoposte al vaglio politico. E già a metà della prossima settimana si dovranno tirare le fila per inserire nella griglia le misure destinate a entrare nel decreto fiscale collegato alla manovra. Resta la considerazione che si tratta di un intervento ad alto impatto proprio perché la platea dei potenziali interessati rasenta i 2 milioni di partite Iva.