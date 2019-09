Partite Iva, allo studio obbligo di fattura elettronica per 2 milioni di forfettari

GUARDA IL VIDEO: Manovra: impegno su Iva e bonus casa, si' a tassa voli

Lo stop al superforfait al 20%

L’altro filone riguarda il superforfait al 20% per ricavi o compensi da 65.001 a 100mila euro che dovrebbe debuttare il 1° gennaio 2020. Il condizionale è d’obbligo perché, come già anticipato dal Sole 24 Ore del 15 settembre, ad oggi non è stata chiesta l’autorizzazione alla Commissione europea per il regime agevolato. Però il sentiero su cui si muove il Governo è molto stretto. L’obiettivo dichiarato è quello di non aumentare la pressione fiscale e una soppressione del superforfait al 20% andrebbe sicuramente in questa direzione. Anche se per ora la misura - messa nero su bianco dalla legge di Bilancio - è solo una promessa. In quanto, come spiega anche Luigi Marattin di Italia Viva, «resta una promessa comunque vincolata a un via libera dell’Unione europea, un via libera difficile se non immpossibile a quasi tre mesi dall’entrata in vigore prevista per gennaio 2020».

Per questo la soluzione allo studio potrebbe essere quella di lasciare formalmente in vita il regime senza abolirlo, in attesa dell’autorizzazione comunitaria che comunque deve essere prima chiesta. D’altro canto, a giocare a favore di chi ne chiede l’abolizione ci sono le risorse finanziarie già impegnate che nell’arco di un triennio pesano complessivamente per 2,1 miliardi di euro.