Partiti elettorali per leader pigliatutto di Carlo Carboni

L’implosione delle élite democratiche, la nascita del leader pigliatutto (influencer come Berlusconi, Renzi e Salvini) e l’estrema volatilità del modello di partito-piattaforma digitale, che sta cercando di scalzare i partiti televisivi e quel che resta dei partiti di massa (P. Gerbaudo, 2018). Sono tre fenomeni della transizione politica italiana, che si intrecciano nelle recenti vicende politiche.

La contraddizione, spesso evocata, tra popolo ed élite è estinta da tempo nell’agone politico italiano. Perché partiti e movimenti populisti siedono al governo e non si capisce quale sia l’élite politica che il popolo debba contrastare. Inoltre, perché l’improbabile ossimoro della scienza politica - élite democratica - è da tempo in crisi. Non esiste più un’élite politica traente, decisiva in occasione di grandi accordi o svolte politiche, nella gestione dei meccanismi del consenso: un’élite di partito e di organizzazioni intermedie in grado di condizionare e persino vincolare ideologia e strategia dello stesso leader di partito. È vicenda di ieri, dei partiti di massa e delle élite democratiche, di cui il leader di partito era la sintesi capace di toccare corde emotive e di intercettare anche aspettative latenti del pubblico.

Le élite politiche odierne sono, in un modo o nell’altro, cooptate dal leader, sono il suo cerchio magico. Vivono di luce riflessa del capo. Nessuna selezione certificabile, solo lealtà verso il capo del cartel party: una pseudo-élite di nominati più che élite democratiche, selezionate dai partiti e dagli elettori. Queste ultime sono soffocate dalla selezione avversa a opera degli attuali partiti del leader.

L’arco temporale, tra la crisi dei partiti di massa e delle loro élite e i tentativi di innovare la forma partito, ha visto l’esplosione di una frattura sentimentale tra società e politica, tra individui e partiti. Da un canto, negli ultimi due decenni, nella società è montata un’indifferenza di massa all’evento elettorale, con tassi d’astensione sempre più prossimi alla metà degli elettori, crollo degli iscritti e della partecipazione tradizionale nei partiti, soprattutto dei giovani. Una uscita dalla scena politica, che appare un mix di lealtà passiva “a quello che i politici fanno comunque”, ma, a volte, anche un’astensione rancorosa. Inoltre, si è allargata anche la voice di protesta, che è attualmente al governo.

Dall’altro canto, i partiti, cercando di inseguire le trasformazioni del loro pubblico, si sono mediatizzati, finanziarizzati, professionalizzati: ma, soprattutto, personalizzati, fino a concentrarsi sul leader che sa andare direttamente al suo pubblico, grazie ai social e alle piazze. Riesce a colmare il vuoto politico quotidiano, spesso con slogan di “disattenzione di massa”, che suscitano un fiume di parole sui media. È lui la nuova moneta vincente del potere politico. In un mondo in cui le percezioni valgono più dei fatti e i follower più degli iscritti, il capo riesce a influenzare aspettative, umori ed emozioni del suo pubblico potenziale e detta legge nel partito. Non più il partito pigliatutto teorizzato da Otto Kirchheimer, ma partito elettorale del leader pigliatutto.