Partner 24 Ore. Avvocati ai primi passi con il via alle adesioni

Tutto pronto per il lancio di Partner 24 Ore Avvocati, il network del Gruppo 24 Ore dedicato ai professionisti dell’area legale. Da alcuni giorni, infatti, è concretamente possibile aderire al nuovo progetto: un’innovativa rete di relazioni e competenze riservata agli avvocati per affrontare con strumenti innovativi le sfide della professione. Partner 24 Ore Avvocati - realizzato dal Gruppo 24 Ore in partnership con il partner tecnico esclusivo 4cLegal, si pone come fattore di rafforzamento dell’attività dei professionisti legali che devono ripensare e riconfigurare le proprie attività, per proporsi con successo a mercati ancora più selettivi e concorrenziali.

L’iniziativa si rivolge a tutti gli avvocati che forniscono servizi a Pmi, grandi imprese, banche e pubblica amministrazione, indipendentemente dalla dimensione dello studio. Quattro gli elementi cardine:

1. Reputazione: grazie a un rigoroso sistema di qualificazione delle competenze e dell’esperienza, ogni avvocato, in fase di accreditamento, dovrà indicare, tra 60 aree, quelle di propria competenza. L’accesso al network sarà subordinato alla presentazione di case study che evidenzino le effettive esperienze maturate dal professionista;

2. Comunicazione: l’adesione a Partner 24 Ore Avvocati garantirà al professionista grande visibilità attraverso tutti i principali mezzi del Sole 24 Ore. A seconda della formula di adesione prescelta, saranno garantiti due o quattro annunci pubblicitari sul giornale; pagine dedicate allo studio all’interno del portale Partner24 Ore; attività sui social media; due invii di direct mail con comunicazioni mirate a realtà presenti sul territorio. Sul portale del network, inoltre, il professionista potrà gestire una pagina personale e pubblicare, ad esempio, contenuti relativi alla propria “expertise”. Potrà ricevere una targa che certificherà l’appartenenza al network e le aree di competenza e utilizzare il logo di Partner 24 Ore Avvocati su carta intestata, sito e canali social;

3. Networking: attraverso la piattaforma di Partner 24 Ore ogni avvocato partner potrà scambiare opinioni ed esperienze con i colleghi del network; accedere alle competenze dei professionisti degli altri network professionali (commercialisti e consulenti del lavoro); accedere ai servizi esclusivi erogati dai Business partner del network del Sole 24 Ore, ovvero le società e i professionisti, selezionati dal Sole 24 Ore che erogano servizi specializzati (consulenza manageriale, wealth management, M&A advisory, finanza agevolata, trust);