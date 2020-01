Partner 24 Ore, cresce il network dei commercialisti A 100 giorni dal lancio del progetto aumentano le adesioni sia dei professionisti sia dei Business partner. Cerbone: «La nostra autorevolezza al servizio dei nostri clienti». Minella: «Una community di competenze»

Giuseppe Cerbone, amministratore delegato del Sole 24 Ore, ed Eraldo Minella, direttore generale dell’Area professionale del Gruppo 24 Ore

3' di lettura

Tempo di primi bilanci per Partner 24 Ore, la soluzione di networking ideata dal Gruppo 24 Ore, nata con l’obiettivo di fornire ai dottori commercialisti nuove opportunità di business e maggiore visibilità. A poco più di 100 giorni dal lancio dell’iniziativa, i risultati sono di assoluto riguardo. Da un lato, centinaia e centinaia di contatti avviati con gli studi professionali e quasi 200 Professional partner già attivi nel network o che lo saranno a breve. Dall’altro, 30 Business partner – ovvero, le società specializzate e i professionisti certificati che erogano servizi qualificati – di cui un terzo a livello nazionale e gli altri a livello regionale.

Il progetto

«È la conferma – spiega Giuseppe Cerbone, amministratore delegato del Sole 24 Ore – della bontà del nostro progetto e dell’interesse che sta suscitando. Un progetto che consente al Gruppo di affiancare un nuovo ruolo a quello tradizionale di fornitori di contenuti editoriali. Con Partner 24 Ore possiamo fornire ai commercialisti nuovi strumenti, per affiancarli nella ricerca di nuove opportunità professionali, così da rispondere in modo più rapido, competente e moderno alle esigenze del mercato».

«Il nostro obiettivo – prosegue Eraldo Minella, direttore generale dell’Area professionale del Gruppo 24 Ore – è fornire ai commercialisti una piattaforma attraverso la quale sia più facile accedere a nuove competenze e mettere a fattor comune esperienze di successo, con la finalità di offrire un miglior servizio ai loro clienti».

Da questo punto di vista, aggiunge Minella, «Partner 24 Ore non è un market place. Non è terreno di caccia per aziende e commercialisti che mirano ad accaparrarsi clienti. Mi piace più pensare a una community, quasi un club dove è possibile interagire e dove ognuno può beneficiare delle competenze di altri. E si badi bene: parliamo di competenze iper specializzate che non si sovrappongono a quelle tipiche dei commercialisti, con il Sole 24 Ore che si fa garante della qualità».

Partner 24 Ore regola l’accesso e la permanenza nel network, che sono subordinati al rispetto di regolamento e codice etico. I Professional partner sono coloro i quali chiedono un nuovo servizio per un loro cliente; i Business partner sono quelli che hanno le competenze per fornirlo. Partner 24 Ore mette in contatto Professional partner e Business partner.