Partner 24 Ore, al via il network dei commercialisti Il sistema innovativo offre ai professionisti più visibilità e crescita del fatturato, con il brand del Sole 24 Ore. Una rete esclusiva di studi che amplierà i servizi per i propri clienti grazie ai Business Partner certificati di S.L.

3' di lettura

Nasce Partner 24 Ore, network professionale del Gruppo 24 Ore. Un sistema innovativo che punta a offrire ai commercialisti nuove opportunità di business e maggiore visibilità sul territorio, grazie ai vantaggi derivanti dall’appartenenza a una comunità esclusiva, con la qualità del Sole 24 Ore.

In una fase in cui i commercialisti sono alla ricerca di nuovi ambiti di attività, con la giusta ambizione di diventare sempre più consulenti globali dei loro clienti, l’iniziativa “Partner 24 Ore” mira a costruire un ponte di relazioni tra i commercialisti e altri soggetti, i Business partner, ovvero società specializzate e professionisti certificati che erogano specifici servizi, in ambito non fiscale.

Partner 24 Ore è un network esclusivo riservato a un numero limitato di commercialisti su tutto il territorio nazionale. Un regolamento e un codice etico fisseranno i requisiti specifici per l’ammissione e per la permanenza nel network, riservato agli studi strutturati con una elevata propensione ad attività consulenziali evolute (indispensabile l’iscrizione all’Ordine dei commercialisti). Il regolamento e il codice etico fisseranno anche i criteri per il reclutamento dei Business partner, che potranno essere nazionali o locali, dovranno dimostrare di svolgere a titolo professionale l’attività per cui si propongono e presentare case history a testimonianza della loro esperienza.

IL CIRCUITO DI PARTNER 24 ORE

Quanto ai commercialisti, l’accesso a Partner 24 Ore garantisce tre leve di valore:

1.visibilità. Un piano di comunicazione, che prevede tra l’altro: una campagna pubblicitaria con due uscite sul Sole 24 Ore con indicazione del singolo soggetto aderente (in sede collettiva); promozione (per un mese) nella homepage del sito Partner 24 Ore e nella sezione Business partner dello stesso sito; una campagna social; due azioni di direct mail rivolte alle imprese del territorio per segnalare l’appartenenza del commercialista al network;